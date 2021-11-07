Відому українську співачку раптово госпіталізували
Через раптове погіршення її здоров'я концерт 6 листопада довелося скасувати.
Відому українську співачку Надю Дорофєєву госпіталізували через раптове погіршення здоров'я. Про це йдеться в повідомленні в Stories на її офіційній сторінці в Instagram.
Даних про її стан не надали, повідомивши лише, що співачку обстежують лікарі, а її сьогоднішній концерт було скасовано.
«У зв'язку з раптовим погіршенням здоров'я співачки Dorofeeva, концерт, запланований на сьогодні, 6.11.21, на жаль, не відбудеться. На даний момент вона знаходиться в госпіталі й проходить обстеження», – сказано в короткому повідомленні.
До слова, відомий телеведучий Матвій Ганапольський висловився на власній сторінці у Facebook про вакцинацію проти Covid-19.
Ганапольський зауважив, що ніхто ні в Україні, ні в Росії не примушує до вакцинації, проте люди повинні розуміти свою відповідальність.