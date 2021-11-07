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    Відому українську співачку раптово госпіталізували

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    Відому українську співачку раптово госпіталізували

    Через раптове погіршення її здоров'я концерт 6 листопада довелося скасувати.

    Відому українську співачку Надю Дорофєєву госпіталізували через раптове погіршення здоров'я. Про це йдеться в повідомленні в Stories на її офіційній сторінці в Instagram.

    Даних про її стан не надали, повідомивши лише, що співачку обстежують лікарі, а її сьогоднішній концерт було скасовано.

    «У зв'язку з раптовим погіршенням здоров'я співачки Dorofeeva, концерт, запланований на сьогодні, 6.11.21, на жаль, не відбудеться. На даний момент вона знаходиться в госпіталі й проходить обстеження», – сказано в короткому повідомленні.

    До слова, відомий телеведучий Матвій Ганапольський висловився на власній сторінці у Facebook про вакцинацію проти Covid-19.

    Ганапольський зауважив, що ніхто ні в Україні, ні в Росії не примушує до вакцинації, проте люди повинні розуміти свою відповідальність.

    Теги: Instagram концерт
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    Відому українську співачку раптово госпіталізували