Київ посилює контроль за дотриманням карантину

Кількість робочих груп для контролю за дотриманням карантину збільшать до чотирьох у кожному районі столиці

Останніми днями кількість хворих на коронавірус у Києві зростає

У всіх районах Києва посилиться контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах «червоної зони». Таке рішення ухвалено на засіданні штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11 листопада.

Згідно з протоколом, для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. До робочих груп залучать посадових осіб районних у місті Києві державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП «Муніципальна охорона».

Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених у столиці, забезпечують РДА, Департамент муніципальної безпеки КМДА, Головне управління Держпродспоживслужби в Києві, Державна установа «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», ГУ Національної поліції України в місті Києві, Управління Патрульної поліції в Києві, КП «Муніципальна охорона», КП «Київпастранс».

За порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця санкція передбачає штраф: для громадян – від 17 до 34 тис. грн, а для посадових осіб – від 34 до 170 тис. грн.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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