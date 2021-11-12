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    Київ посилює контроль за дотриманням карантину

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    Кількість робочих груп для контролю за дотриманням карантину збільшать до чотирьох у кожному районі столиці - Київ посилює контроль за дотриманням карантину
    Кількість робочих груп для контролю за дотриманням карантину збільшать до чотирьох у кожному районі столиці
    фото з відкритих джерел

    Останніми днями кількість хворих на коронавірус у Києві зростає

    У всіх районах Києва посилиться контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах «червоної зони». Таке рішення ухвалено на засіданні штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11 листопада.

    Згідно з протоколом, для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. До робочих груп залучать посадових осіб районних у місті Києві державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП «Муніципальна охорона».

    Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених у столиці, забезпечують РДА, Департамент муніципальної безпеки КМДА, Головне управління Держпродспоживслужби в Києві, Державна установа «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», ГУ Національної поліції України в місті Києві, Управління Патрульної поліції в Києві, КП «Муніципальна охорона», КП «Київпастранс».

    За порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця санкція передбачає штраф: для громадян – від 17 до 34 тис. грн, а для посадових осіб – від 34 до 170 тис. грн.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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    Теги: Київ КМДА карантин коронавірус
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    Київ посилює контроль за дотриманням карантину