Бровари відмовляються від міського радіомовлення

Працівники радіо визнають, що зараз їх переважно слухають в інтернеті

У місті-супутнику Києва Броварах погоджувальна рада підтримала проєкт рішення про ліквідацію міської редакції міськрайонного радіомовлення.

Про це інформує канал «Трибуна – Бровари» у Telegram.

Тепер документ про ліквідацію радіомовлення винесуть на сесію ради громади. За інформацією чиновників, число радіоточок у місті невпинно зменшується, їх ніхто не обслуговує. Представники радіомовлення підтверджують, що останнім часом виходять лише в інтернеті.

На всі запитання голова обʼєднаної територіальної громади Ігор Сапожко відповів, що зберегти радіомовлення шляхом надання FM-частоти ‒ нереально. Мовляв, усі частоти зайняті київськими радіостанціями.

Раніше повідомлялося, що результати місцевих виборів мера та депутатів Броварської громади минулого року були відмінені судом через розкриття таємниці голосуваня. На повторних виборах, що відбулися 17 січня, спостерігачі фіксували активне використання «виборчого туризму» з залученням мешканців інших міст, що масово змінили реєстрацію перед виборами.