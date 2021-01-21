Вибори у Броварах «прославились» на всю Україну виборчим туризмом

Пʼятеро киян затримано під час голосування на виборах у Броварах за підозрою в підробці місця реєстрації

Пʼятеро киян затримано під час голосування на виборах у Броварах за підозрою в підробці місця реєстрації

Комітет виборців України закликає заборонити виборчий туризм на законодавчому рівні

Повторні місцеві вибори у Броварах 17 січня, а також чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року продемонстрували негативні наслідки щодо надання виборцям можливостей безконтрольно змінювати виборчу адресу. Про це йдеться в заяві Комітету виборців України.

У КВУ нагадали, що відповідно до чинного законодавства виборці більше не зобов’язані вказувати причини зміни своєї виборчої адреси та надавати підтверджуючі документи. На практиці це призводить до використання технології виборчого туризму, коли громадяни, з ініціативи зацікавлених кандидатів та в обмін на грошову винагороду, змінюють свою виборчу адресу на ту громаду, в якій відбуваються вибори.

На повторних місцевих виборах 17 січня 2021 р. в м. Бровари представниками Національної поліції було затримано низку осіб-жителів Києва, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць. При цьому власник помешкання, де зареєструвалися вказані особи, зазначив, що їх не знає і дозвіл на реєстрацію за місцем проживання не надавав. Загалом же у Броварах за період із 30 жовтня по 31 грудня 2020 р. кількість виборців зросла на 1585 осіб, що є значною цифрою. За результатами останніх місцевих виборів представниками Національної поліції було відкрито десятки кримінальних справ за подібними фактами.

Використання такої технології суттєво спотворює результати виборів у громадах, де зареєструвалися «виборчі туристи».

КВУ зазначає, що ефективна протидія технології виборчого туризму фактично неможлива без внесення змін до виборчого законодавства. Технологія виборчого туризму є одним з різновидів підкупу виборців і має бути заборонена на законодавчому рівні, переконаний Комітет виборців.

На думку КВУ при розробці змін до Виборчого кодексу України варто встановити дієві запобіжники щодо можливостей безконтрольної зміни виборчої адреси на місцевих виборах (до прикладу, через вимогу для громадян надавати підтверджуючі документи при зміні виборчої адреси такі як довідка про оренду житла, з місця роботи та ін.).

Нагадаємо, 17 січня відбулися повторні вибори голів трьох міст – Борисполя і Броварів на Київщині та Новгорода-Сіверського на Чернігівщині.

Працівники Броварського відділу поліції у межах розслідування кримінального провадження встановили 5 жителів Києва, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць Броварів.