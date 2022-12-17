Бровари залишилися без водопостачання та тепла
Енергетики у Броварах вже працюють над усуненням пошкоджень
У Броварах Київської області знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, місто залишилося без водопостачання та тепла. Про це мер Броварів Ігор Сапожко повідомив у Telegram.
«На жаль, через учорашні обстріли енергооб'єктів російськими терористами, виникла проблема з подачею електроенергії на наші водоочисні споруди. Тож зараз мусимо тимчасово призупинити послугу централізованого водопостачання по місту», – зазначив він.
Також у Броварах знеструмлені котельні, тому у місті немає централізованого опалення.
Мер нагадав, що питну воду можна набрати у бюветах за адресами: вул. Грушевського, Чорних Запорожців, Олімпійська, бул. Незалежності, парк «Приозерний».
Енергетики у Броварах вже працюють над усуненням пошкоджень.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, водопостачання повернули всім мешканцям столиці, половина з них – вже з теплом.
Коментарі — 0