Бровари залишилися без водопостачання та тепла

У Броварах знеструмлені котельні, тому у місті немає централізованого опалення

Енергетики у Броварах вже працюють над усуненням пошкоджень

У Броварах Київської області знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, місто залишилося без водопостачання та тепла. Про це мер Броварів Ігор Сапожко повідомив у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, через учорашні обстріли енергооб'єктів російськими терористами, виникла проблема з подачею електроенергії на наші водоочисні споруди. Тож зараз мусимо тимчасово призупинити послугу централізованого водопостачання по місту», – зазначив він.

Також у Броварах знеструмлені котельні, тому у місті немає централізованого опалення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер нагадав, що питну воду можна набрати у бюветах за адресами: вул. Грушевського, Чорних Запорожців, Олімпійська, бул. Незалежності, парк «Приозерний».

Енергетики у Броварах вже працюють над усуненням пошкоджень.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, водопостачання повернули всім мешканцям столиці, половина з них – вже з теплом.