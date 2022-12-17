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У Києві повністю відновлено водопостачання споживачів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Києві повністю відновлено водопостачання споживачів
У Києві усім мешканцям повернули водопостачання
фото з відкритих джерел

З енергопостачанням наразі 2/3 киян

Водопостачання повернули всім мешканцям столиці, половина з них – вже з теплом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян – вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії – значний. І енергетики просять і надалі економити», – зазначив мер.

Раніше Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.

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Теги: таксі метро Telegram водопостачання столиця

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