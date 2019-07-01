Brussels Airlines призупинить польоти з Києва у Брюссель



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Рейси Київ-Брюссель не виконуватимуться взимку

Авіакомпанія Brussels Airlines призупинить виконання рейсів Київ-Брюссель на зиму. Про це повідомили avianews.com в прес-службі авіаперевізника.

«Ми пропонуємо рейси до Києва тільки до 29 листопада 2019 року. Ми відновимо польоти до Києва з частотою 4 рази на тиждень 23 лютого 2020 року», - повідомили у Brussels Airlines.

Рішення про тимчасове зупинення польотів пов'язано з адаптацією до попиту на ринку.

«Протягом періоду, в який ми не будемо виконувати рейси, ми забезпечимо комерційне продовження нашої послуги за допомогою код-шерінгової угоди з авіакомпанією« Міжнародні авіалінії України», - додали у Brussels Airlines.

Brussels Airlines виконала перший рейс між Києвом і Брюсселем 17 жовтня 2018 року. Авіакомпанія обслуговує цей маршрут з частотою чотири рази на тиждень. Авіаперевізник є дочірньою структурою Lufthansa.

Раніше про своє рішення покинути український ринок повідомила авіакомпанія British Airways. Останній рейс між Києвом і Лондоном авіакомпанія здійснить 3 жовтня. Своє рішення в British Airways пояснили тим, що рейс більше не є економічно життєздатним.

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