Буча в облозі. Вночі окупанти знову обстріляли місто

Сьомий день Буча, Ворзель у заручниках у російських військ

У ніч на 8 березня російські окупанти здійснили черговий артобстріл Бучі, що під Києвом. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук в ефірі українського телемарафону.

Обстріл стався близько 01:30.

Місто знаходиться в «облоговому положенні». Жителі не мають можливості купити воду, їжу, у них немає світла і можливості виїхати. Місцеві ховаються в підвалах і з ними майже немає зв'язку.

«Фактично сьомий день Буча, Ворзель, - а Гостомель з самого початку війни - в заручниках у російських військ. Були спроби наших ЗСУ і вже майже витіснили російські війська, але через добу вони знову зайшли. Вони контролюють основні вулиці і прострілюють їх. Окупанти не дають жителям в невеликий період, коли немає обстрілів, виходити з осель», - повідомив Федорук.

Раніше стало відомо, що мер Бучі Анатолій Федорук отримав поранення під час створення гуманітарних коридорів.

Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

Понад 4 тис. людей залишаються на окупованій території поблизу Києва та потребують евакуації.

7 березня українській владі вдалося евакуювати з Бучі, Гостомеля близько 2 тис. людей.

Відомо, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».