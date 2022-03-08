До штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців»

Путінські окупанти стягують під Київ найбільш боєздатні підрозділи

Протягом минулої доби російські окупанти здійснювали перегрупування для організації штурму Києва. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, до штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу:

спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний),

27 загону СпП «Кузбасс» (Кемерово), 64

04 центру СпП «Вітязь» (Москва) Росгвардії,

приватної військової компанії «Ліга» (колишня ПВК «Вагнер»).

Як повідомлялося, під Києвом, поблизу селища Білогородка, бійці полку «Азов» знищили російських загарбників та їхню техніку.

За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.

7 березня о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак. Крім того, о 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак

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