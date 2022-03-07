Російські окупанти захватили Ірпінь: місто три дні без води, світла й тепла

Окупанти заборонили містянам виходити з домівок

Російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Це – оперативна інформація станом на 7 березня о 6:00. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу Збройних сил України.

Там уточнили, що Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла. Туди не має можливості підвозити їжу та воду. Окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

6 березня росіяни влучили бойовим снарядом у газопровід Ірпеня. Через це місто довелося відключити від газопостачання.

Вночі проти 7 березня у Генштабі писали, що ворог намагається встановити повний контроль над Бучею та Ірпенем. Загарбники висувають туди танкові та мотострілецькі підрозділи.

Вони усіляко порушують правила міжнародного гуманітарного права. Ворог цинічно здійснює обстріли цивільного населення, а також «зелених коридорів». Дітей та жінок беруть у заручники. У житлових кварталах розміщують техніку й боєприпаси.

Під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь від куль ворога загинули восьмеро людей. Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом.