Під час обстрілу поранено мера Бучі

Спроби створити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Бучі безуспішні

У неділю, 6 березня, зазнав поранення мер Бучі Анатолій Федорук. А спроби створити в місті гуманітарні коридори - безуспішні. Про це повідомив під час телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«На жаль, безрезультатно (створити гуманітарний коридор. - Ред.). Більше того, коли були спроби людей вивезти, росіяни почали стріляти, вісім людей загинуло, за інформацією мера. Зараз ми остаточно ці цифри перевіряємо. Більше того, був поранений мер Бучі», - сказав Денисенко.

Як відомо, передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, щодо російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства.

Україна веде переговори про евакуацію людей з Бучі та Гостомеля.

Зранку 6 березня журналісти повідомили, що під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних. Вогонь, імовірно, вівся з мінометів.

Під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь у Київській області від куль ворога загинули восьмеро людей.

За попередніми даними російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни.

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