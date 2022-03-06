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    Під час обстрілу поранено мера Бучі

    Мер Бучі Анатолій Федорук зазнав поранення - Під час обстрілу поранено мера Бучі
    Мер Бучі Анатолій Федорук зазнав поранення

    Спроби створити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Бучі безуспішні

    У неділю, 6 березня, зазнав поранення мер Бучі Анатолій Федорук. А спроби створити в місті гуманітарні коридори - безуспішні. Про це повідомив під час телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

    «На жаль, безрезультатно (створити гуманітарний коридор. - Ред.). Більше того, коли були спроби людей вивезти, росіяни почали стріляти, вісім людей загинуло, за інформацією мера. Зараз ми остаточно ці цифри перевіряємо. Більше того, був поранений мер Бучі», - сказав Денисенко.

    Як відомо, передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, щодо російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства.

    Україна веде переговори про евакуацію людей з Бучі та Гостомеля.

    Зранку 6 березня журналісти повідомили, що під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних. Вогонь, імовірно, вівся з мінометів.

    Під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь у Київській області від куль ворога загинули восьмеро людей.

    За попередніми даними російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни.

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    Теги: Росія окупанти війна обстріл Київщина Буча #stoprussia
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    Під час обстрілу поранено мера Бучі