Під час обстрілу поранено мера Бучі
Спроби створити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Бучі безуспішні
У неділю, 6 березня, зазнав поранення мер Бучі Анатолій Федорук. А спроби створити в місті гуманітарні коридори - безуспішні. Про це повідомив під час телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
«На жаль, безрезультатно (створити гуманітарний коридор. - Ред.). Більше того, коли були спроби людей вивезти, росіяни почали стріляти, вісім людей загинуло, за інформацією мера. Зараз ми остаточно ці цифри перевіряємо. Більше того, був поранений мер Бучі», - сказав Денисенко.
Як відомо, передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, щодо російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства.
Україна веде переговори про евакуацію людей з Бучі та Гостомеля.
Зранку 6 березня журналісти повідомили, що під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних. Вогонь, імовірно, вівся з мінометів.
Під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь у Київській області від куль ворога загинули восьмеро людей.
За попередніми даними російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни.