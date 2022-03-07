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    Під Києвом окупанти тримають у заручниках понад 4 тис. людей

    Російські загарбники не дают евакуювати людей з Ірпеня - Під Києвом окупанти тримають у заручниках понад 4 тис. людей
    Російські загарбники не дают евакуювати людей з Ірпеня

    Окупанти цілеспрямовано доводять людей до відчаю, щоб скористалися «гумкоридорами», створеними РФ

    Понад 4 тис. людей залишаються на окупованій території поблизу Києва та потребують евакуації. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону.

    «На жаль, на окупованих територіях поблизу Києва – Макаров, Гостомель, та інші – досі залишається трохи більше ніж 4 тис. людей», – сказав він.

    За словами Денисенка, українська влада робить усе, щоб цих людей звільнити та евакуювати, проте цьому перешкоджають окупанти.

    «На жаль, росіяни роблять усе, що від них залежить, щоб у нас не було жодних гуманітарних коридорів. Складається враження, що це прямі вказівки Кремля, прямі вказівки Російської Федерації не давати можливості створювати гуманітарні коридори», - зазначив Денисенко.

    Радник міністра вважає, що цілеспрямовано людей доводять до відчаю, щоб скористалися гумкоридорами, створеними РФ.

    «Росіяни починають розповідати, що вони готові забезпечувати гуманітарні коридори в Росію та Білорусь і, зважаючи на все, вони хочуть доводити людей до ситуації, коли немає води, немає їжі, а там маленькі діти, а там поранені, й люди змушені будуть просити вивести їх хоч кудись, щоби просто вижити», - сказав Денисенко.

    Він також наголосив, що з боку РФ були спроби зробити «гуманітарні коридори» для евакуації до Росії та Білорусі, «але ніхто з українців не погодився на такі речі».

    За його словами, сьогодні українській владі вдалося евакуювати з Бучі, Гостомеля близько 2 тис. людей.

    Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

    Близько 20 години 7 березня у Біловезькій Пущі завершився третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки. Як повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоля, є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

    Теги: Росія окупанти війна Київщина Ірпінь евакуація Вадим Денисенко
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    Під Києвом окупанти тримають у заручниках понад 4 тис. людей