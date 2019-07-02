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    Будинки на двох вулицях Києва залишилися на добу без води (адреси)

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    Будинки на двох вулицях Києва залишилися на добу без води (адреси)

    На мережі холодного водопостачання сталися аварії

    У вівторок, 2 липня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади компанії працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Юрківська, 18;
    • вул. Кирилівська, 1, 24, 122/1.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, у «Київводоканалі» запевняють, що вода, яку компанія подає споживачам, проходить усі необхідні етапи очистки та знезараження, її якість суворо контролюється та відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам. Однак, якість води може погіршуватися вже безпосередньо у внутрішньобудинковій мережі перед тим, як потрапить у кран споживача.

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