Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон

Шматки балкону погнули рекламний щит і захисну сітку

У понеділок, 7 травня, у центрі Києва в будинку по вулиці Хрещатик, 29 обвалився балкон. Старі шматки бетону посипалися на тротуар і проїжджу частину. Це сталося близько 22:10. У будинку, де обрушився балкон, розташована варенична «Катюша». Про це повідомляє Інформатор. Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар,



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Фото: Інформатор Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар

Шматки балкону погнули рекламний щит і захисну сітку

У понеділок, 7 травня, у центрі Києва в будинку по вулиці Хрещатик, 29 обвалився балкон. Старі шматки бетону посипалися на тротуар і проїжджу частину.

Це сталося близько 22:10. У будинку, де обрушився балкон, розташована варенична «Катюша». Про це повідомляє Інформатор.

Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар, проїжджу частину і навіть погнули рекламний щит і захисну сітку. Попередньо, ніхто з перехожих не постраждав.

На місце події прибула патрульна поліція, яка відгородила небезпечне місце. Тротуар частково перекритий.

Нагадаємо, 7 травня вдень на вул. Ярославів Вал сталося часткове обвалення верхньої частини фасаду будівлі.