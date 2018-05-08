Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
- Сьогодні, 09:28
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Фото: Інформатор
Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар
Шматки балкону погнули рекламний щит і захисну сітку
У понеділок, 7 травня, у центрі Києва в будинку по вулиці Хрещатик, 29 обвалився балкон. Старі шматки бетону посипалися на тротуар і проїжджу частину.
Це сталося близько 22:10. У будинку, де обрушився балкон, розташована варенична «Катюша». Про це повідомляє Інформатор.
Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар, проїжджу частину і навіть погнули рекламний щит і захисну сітку. Попередньо, ніхто з перехожих не постраждав.
На місце події прибула патрульна поліція, яка відгородила небезпечне місце. Тротуар частково перекритий.
Фото: Інформатор
Нагадаємо, 7 травня вдень на вул. Ярославів Вал сталося часткове обвалення верхньої частини фасаду будівлі.