  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон

    Шматки балкону погнули рекламний щит і захисну сітку
    У понеділок, 7 травня, у центрі Києва в будинку по вулиці Хрещатик, 29 обвалився балкон. Старі шматки бетону посипалися на тротуар і проїжджу частину. Це сталося близько 22:10. У будинку, де обрушився балкон, розташована варенична «Катюша». Про це повідомляє Інформатор. Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар,
    • Сьогодні, 09:28
    • Розсилка
    Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар
    Фото: Інформатор
    Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар

    Шматки балкону погнули рекламний щит і захисну сітку

    У понеділок, 7 травня, у центрі Києва в будинку по вулиці Хрещатик, 29 обвалився балкон. Старі шматки бетону посипалися на тротуар і проїжджу частину.

    Це сталося близько 22:10. У будинку, де обрушився балкон, розташована варенична «Катюша». Про це повідомляє Інформатор.

    Шматки бетонної конструкції посипалися з 4-го поверху на тротуар, проїжджу частину і навіть погнули рекламний щит і захисну сітку. Попередньо, ніхто з перехожих не постраждав.

    На місце події прибула патрульна поліція, яка відгородила небезпечне місце. Тротуар частково перекритий.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Будинок на Хрещатику посипався: над вареничною «Катюша» обрушився балкон
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 7 травня вдень на вул. Ярославів Вал сталося часткове обвалення верхньої частини фасаду будівлі.

    Читайте також
    Київ поліція будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ