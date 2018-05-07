У центрі Києва обвалився фасад будівлі

Надзвичайна подія сталася на вулиці Ярославів Вал

У понеділок, 7 травня, на вулиці Ярославів Вал у Києві сталося обвалення частини фасаду будівлі. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook. «На вулиці Ярославів Вал, 19, сталося часткове обвалення верхньої частини фасаду будівлі. На щастя, без потерпілих», - йдеться в повідомленні. Рух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Київ оперативний Обвалилася верхня частина фасаду будівлі

Надзвичайна подія сталася на вулиці Ярославів Вал

У понеділок, 7 травня, на вулиці Ярославів Вал у Києві сталося обвалення частини фасаду будівлі. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

«На вулиці Ярославів Вал, 19, сталося часткове обвалення верхньої частини фасаду будівлі. На щастя, без потерпілих», - йдеться в повідомленні.

Рух тротуаром і вулицею частково обмежено.

На місці працюють рятувальники ДСНС.

Як повідомлялося, 6 квітня на першому поверсі в житловому будинку на вул. Саксаганського, 89-а, виникла пожежа у ресторані.