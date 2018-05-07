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    У центрі Києва обвалився фасад будівлі

    Надзвичайна подія сталася на вулиці Ярославів Вал
    У понеділок, 7 травня, на вулиці Ярославів Вал у Києві сталося обвалення частини фасаду будівлі. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook. «На вулиці Ярославів Вал, 19, сталося часткове обвалення верхньої частини фасаду будівлі. На щастя, без потерпілих», - йдеться в повідомленні. Рух
    • Сьогодні, 16:18
    • Розсилка
    Обвалилася верхня частина фасаду будівлі
    Фото: Київ оперативний
    Обвалилася верхня частина фасаду будівлі

    Надзвичайна подія сталася на вулиці Ярославів Вал

    У понеділок, 7 травня, на вулиці Ярославів Вал у Києві сталося обвалення частини фасаду будівлі. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «На вулиці Ярославів Вал, 19, сталося часткове обвалення верхньої частини фасаду будівлі. На щастя, без потерпілих», - йдеться в повідомленні.

    Рух тротуаром і вулицею частково обмежено.

    На місці працюють рятувальники ДСНС.

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    У центрі Києва обвалився фасад будівлі
    У центрі Києва обвалився фасад будівлі
    У центрі Києва обвалився фасад будівлі
    У центрі Києва обвалився фасад будівлі
    У центрі Києва обвалився фасад будівлі

    Як повідомлялося, 6 квітня на першому поверсі в житловому будинку на вул. Саксаганського, 89-а, виникла пожежа у ресторані.

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