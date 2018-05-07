У центрі Києва обвалився фасад будівлі
- Сьогодні, 16:18
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Фото: Київ оперативний
Обвалилася верхня частина фасаду будівлі
Надзвичайна подія сталася на вулиці Ярославів Вал
У понеділок, 7 травня, на вулиці Ярославів Вал у Києві сталося обвалення частини фасаду будівлі. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
«На вулиці Ярославів Вал, 19, сталося часткове обвалення верхньої частини фасаду будівлі. На щастя, без потерпілих», - йдеться в повідомленні.
Рух тротуаром і вулицею частково обмежено.
На місці працюють рятувальники ДСНС.
Як повідомлялося, 6 квітня на першому поверсі в житловому будинку на вул. Саксаганського, 89-а, виникла пожежа у ресторані.