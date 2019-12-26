Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
Роботи на мосту не припиняються ні на мить
Будівельники навіть у святкові і вихідні дні цілодобово працюють, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року.
Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку.
24 грудня майже заасфальтували половину заїзду з вулиці Гетьмана, а 25 грудня встигли заасфальтувати половину з'їзду на вулицю Довженка. Про це повідомив незалежний міський оглядач Павло Авдокушин на своїй сторінці у Facebook.
Паралельно з цим будівельники асфальтували сторону з'їзду з мосту на вулицю Гетьмана.
Також змонтували майже всі огорожу моста по обидва боки.
А під мостом вже встановлюють постійний відбійник-роздільник.
Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, рух транспорту Шулявським мостом планують запустити до кінця цього тижня.
Раніше Кличко показав, як тривають роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу.