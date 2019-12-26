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    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)

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    <span>Конструкцію нового мосту вже заасфальтували</span> - Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Конструкцію нового мосту вже заасфальтували
    Фото: Павло Авдокушин, Facebook

    Роботи на мосту не припиняються ні на мить

    Будівельники навіть у святкові і вихідні дні цілодобово працюють, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року.

    Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку.

    24 грудня майже заасфальтували половину заїзду з вулиці Гетьмана, а 25 грудня встигли заасфальтувати половину з'їзду на вулицю Довженка. Про це повідомив незалежний міський оглядач Павло Авдокушин на своїй сторінці у Facebook.

    Паралельно з цим будівельники асфальтували сторону з'їзду з мосту на вулицю Гетьмана.

    Також змонтували майже всі огорожу моста по обидва боки.

    А під мостом вже встановлюють постійний відбійник-роздільник.

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    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Будівельники асфальтують Шулявський міст шаленими темпами (фото)
    Фото: Павло Авдокушин, Facebook

    Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, рух транспорту Шулявським мостом планують запустити до кінця цього тижня.

    Раніше Кличко показав, як тривають роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу. 

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    Віталій Кличко Київ будівництво транспорт міст Шулявський міст
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