Кличко показав, як шаленими темпами зводиться Шулявський міст (фото, відео)



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Невдовзі розпочнеться асфальтування полотна нового мосту Фото: пресслужба мера Києва

Будівельники роблять все, щоб рух мостом відкрити до кінця року

Мер Києва Віталій Кличко показав, як тривають роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу. Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Після встановлення останнього прогону нового шляхопроводу будівельники вже завершили зварювальні роботи з його приєднання до конструкції мосту. Облаштування насипу до шляхопроводу зі сторони вулиці Вадима Гетьмана майже завершили, закінчують роботи і зі зведення підпірних стін та мереж зливової каналізації. З боку вулиці Олександра Довженка теж тривають роботи з облаштування підпірних стін та насипу», - зазначив мер столиці.

Також на об’єкті відбувається спорудження лівоповоротних і правоповоротних з’їздів зі шляхопроводу.

Будівельники готуються до асфальтування полотна нового мосту, яке мають невдовзі розпочати.

«Ми робимо все, щоб в кінці грудня відкрити рух Шулявським шляхопроводом», - наголосив Кличко.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Кличко заявив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

4 грудня голландські фахівці перемістили готові прогони 0-1 та 1-2 Шулявського мосту в проєктне положення, з’єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

При цьому Київська міська держадміністрація вирішила продовжити до 15 травня 2020 року термін тимчасового обмеження руху транспортних засобів на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана, де ведеться реконструкція Шулявського шляхопроводу.