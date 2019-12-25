Кличко анонсував запуск руху Шулявським мостом до кінця тижня



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Гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років

Будівельники працюють цілодобово і без вихідних, щоб вчасно завершити роботи та відкрити проїзд Шулявським шляхопроводом.

Відео з місця робіт мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі. Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку. Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі», – зазначив у дописі до відео Кличко.

За його словами, гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років.

Після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.

«Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, будівельники розпочали асфальтувати Шулявський шляхопровід.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко показав, як тривають роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу.

Кличко показав, як вбрався Київ до Новорічно-Різдвяних свят.