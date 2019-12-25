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    Кличко анонсував запуск руху Шулявським мостом до кінця тижня

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    Кличко анонсував запуск руху Шулявським мостом до кінця тижня

    Гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років

    Будівельники працюють цілодобово і без вихідних, щоб вчасно завершити роботи та відкрити проїзд Шулявським шляхопроводом.

    Відео з місця робіт мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі. Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку. Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі», – зазначив у дописі до відео Кличко.

    За його словами, гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років.

    Після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.

    «Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом», – підкреслив Кличко.

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    Кличко анонсував запуск руху Шулявським мостом до кінця тижня
    Кличко анонсував запуск руху Шулявським мостом до кінця тижня
    Кличко анонсував запуск руху Шулявським мостом до кінця тижня

    Нагадаємо, будівельники розпочали асфальтувати Шулявський шляхопровід. 

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    Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко показав, як тривають роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу. 

    Кличко показав, як вбрався Київ до Новорічно-Різдвяних свят.

    Віталій Кличко Київ мер Шулявський міст
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