«Це не «гонорова» Бессарабка». Кияни вимагають зберегти Деміївський ринок

Кияни вимагають негайно скасувати дозвіл на знесення ринку

Кияни подали петицію з вимогою зберегти Деміївський ринок. Петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради 4 жовтня і станом на ранок 6 жовтня набрала понад 300 підписів.

Автор петиції Андрій Локтєв зазначив, що ринок «Деміївський» користується попитом не тільки мешканців Голосіївського, але і прилеглого Печерського району, особливо пенсіонерів та малозабезпечених громадян.

«Це не «гонорові» Бессарабка та Володимирський ринки, Деміївський дійсно дає можливість місцевим мешканцям харчуватися натуральними продуктами з найчистіших областей України. Крім того, ринок дає роботу багатьом підприємцям з різних куточків нашої країни, зокрема з Київської, Вінницької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. На цьому ринку майже нема іноземних продуктів, що дає можливість розвиватися вітчизняним фермерським господарствам та ФОП, і, як наслідок, наповнювати міські бюджети, в першу чергу – київський», – ідеться в петиції.

Автор документу підкреслює, що знищення Деміївського ринку на догоду забудовнику є неприйнятним, необґрунтованим ні з економічної, ні з технічної, ні з моральної точок зору. «Жоден продовольчий ярмарок за масштабом, асортиментом продуктів та зручністю не може порівнятися зі стаціонарним ринком, розташованим біля станції метро та автовокзалу», – переконані кияни.

Мешканці столиці вимагають негайно скасувати дозвіл на знесення ринку, а в разі відмови орендатора розірвати договір оренди цієї ділянки.

Як відомо, в Києві з 1 листопада може припинити роботу «Деміївський» ринок. На його місці хочуть звести 85-метровий будинок з торговим центром.

Забудовником виступає компанія ТОВ «Манхеттен Інвест», якій Департамент містобудування та архітектури КМДА видав всі необхідні для реконструкції нежитлових приміщень документи (містобудівних умов і обмежень – ДУО).

Забудова ринку «Деміївський» запланована на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га, які «Манхеттен Інвест» отримало в оренду 1 березня 2018 року на підставі рішення Київради.

Підприємці, які займаються торгівлею на ринку, вважають рішення КМДА незаконним.