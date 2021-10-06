  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    «Це не «гонорова» Бессарабка». Кияни вимагають зберегти Деміївський ринок

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Деміївський ринок може припинити роботу з 1 листопада - «Це не «гонорова» Бессарабка». Кияни вимагають зберегти Деміївський ринок
    Деміївський ринок може припинити роботу з 1 листопада
    Фото з відкритих джерел

    Кияни вимагають негайно скасувати дозвіл на знесення ринку

    Кияни подали петицію з вимогою зберегти Деміївський ринок. Петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради 4 жовтня і станом на ранок 6 жовтня набрала понад 300 підписів.

    Автор петиції Андрій Локтєв зазначив, що ринок «Деміївський» користується попитом не тільки мешканців Голосіївського, але і прилеглого Печерського району, особливо пенсіонерів та малозабезпечених громадян.

    «Це не «гонорові» Бессарабка та Володимирський ринки, Деміївський дійсно дає можливість місцевим мешканцям харчуватися натуральними продуктами з найчистіших областей України. Крім того, ринок дає роботу багатьом підприємцям з різних куточків нашої країни, зокрема з Київської, Вінницької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. На цьому ринку майже нема іноземних продуктів, що дає можливість розвиватися вітчизняним фермерським господарствам та ФОП, і, як наслідок, наповнювати міські бюджети, в першу чергу – київський», – ідеться в петиції.

    Автор документу підкреслює, що знищення Деміївського ринку на догоду забудовнику є неприйнятним, необґрунтованим ні з економічної, ні з технічної, ні з моральної точок зору. «Жоден продовольчий ярмарок за масштабом, асортиментом продуктів та зручністю не може порівнятися зі стаціонарним ринком, розташованим біля станції метро та автовокзалу», – переконані кияни.

    Мешканці столиці вимагають негайно скасувати дозвіл на знесення ринку, а в разі відмови орендатора розірвати договір оренди цієї ділянки.

    Як відомо, в Києві з 1 листопада може припинити роботу «Деміївський» ринок. На його місці хочуть звести 85-метровий будинок з торговим центром.

    Забудовником виступає компанія ТОВ «Манхеттен Інвест», якій Департамент містобудування та архітектури КМДА видав всі необхідні для реконструкції нежитлових приміщень документи (містобудівних умов і обмежень – ДУО).

    Забудова ринку «Деміївський» запланована на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га, які «Манхеттен Інвест» отримало в оренду 1 березня 2018 року на підставі рішення Київради.

    Підприємці, які займаються торгівлею на ринку, вважають рішення КМДА незаконним.

    Теги: Київ будівництво забудова ринок КМДА кияни петиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Це не «гонорова» Бессарабка». Кияни вимагають зберегти Деміївський ринок