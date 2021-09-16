На місці «Деміївського» ринку у Києві виросте висотка. Підприємці готують протест

Забудова ринку «Деміївський» запланована на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га

У Києві з 1 листопада може припинити роботу «Деміївський» ринок. На його місці хочуть звести 85-метровий будинок з торговим центром. Про це повідомляє «Страна.ua» з посилання на адміністрацію ринку.

Забудовником виступає компанія ТОВ «Манхеттен Інвест», якій Департамент містобудування та архітектури КМДА видав всі необхідні для реконструкції нежитлових приміщень документи (містобудівних умов і обмежень – ДУО).

Підприємці, які займаються торгівлею на ринку, вважають рішення КМДА незаконним і планують вийти на протест під КМДА 2 жовтня.

Забудова ринку «Деміївський» запланована на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га, які «Манхеттен Інвест» отримало в оренду 1 березня 2018 року на підставі рішення Київради.

Як раніше писав «Главком», Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації видав ТОВ «Манхеттен Інвест» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлових будівель продовольчого ринку «Деміївський» по вул. Ізюмська, 1 під багатофункціональний комплекс. Відповідний наказ 26 вересня 2019 року підписав в.о. директора Департаменту Олександр Яструбенко.

Нагадаємо, у 2004-2010 роках ТОВ «Манхеттен» отримало 1,17 га по вул. Ізюмській, 1 в оренду для будівництва ринку «Деміївський». У подальшому фірма відмовилася від права користування ділянкою на користь ТОВ «Манхеттен Інвест» внаслідок передачі майна.

Засновником і директором ТОВ «Манхеттен Інвест» є Олександра Гнітецька.

Нагадаємо, у Києві на території Національного авіаційного університету може з’явитися 14 нових будинків. Відповідний дозвіл 14 вересня видала Державна будівельно-архітектурна інспекція