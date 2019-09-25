Частина Києва залишилась без води через аварію
Наразі ремонтна бригада займається ліквідацією пошкоджень
Жителі низки вулиць Києва залишились без водопостачання через аварію.
Про це повідомляє «Київводоканал».
Так, через пошкодження мережі води немає за наступними адресами:
- вул. Борщагівська, 16;
- пров. Політехнічний, 5;
- Спортивна площа, 1;
- вул. Весняна, 35-41, 42-66;
- вул. Квітки-Основ'яненка, 38, 39, 39А, 41;
- вул. Тираспольська, 43, 43Б;
- вул. Володимира Сальського, 43;
- вул. Ярослава Івашкевича, 5, 6;
- вул. Автозаводська, 25В;
- вул. Володимира Покотила, 5А;
- вул. Пост-Волинська, 2/103.
«Наразі ремонтна бригада займається ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк — 1 доба. Телефон диспетчерської служби Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01», — йдеться у повідомленні.