Уряд зменшив тариф на електроенергію, але не для усіх

Для тих сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін на рівні 1,68 грн/кВт

Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

Нагадаємо, уряд підняв середню ціну на електроенергію для населення на 36,6% з 1 січня 2021 року. Після цього ціни були заморожені до 1 вересня.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Також відомо, що Міненерго хоче зменшити витрати на ремонти електромереж на 60% заради зниження тарифу.

Також днями «Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний сезон». Особливостями тарифу є необхідність платити за газ рівномірними частинами щомісяця.



