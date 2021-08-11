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    Уряд зменшив тариф на електроенергію, але не для усіх

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    Більшості українців доведеться платити повну вартість за струм&nbsp; - Уряд зменшив тариф на електроенергію, але не для усіх
    Більшості українців доведеться платити повну вартість за струм 
    Фото з відкритих джерел

    Для тих сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін на рівні 1,68 грн/кВт

    Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

    Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

    Нагадаємо, уряд підняв середню ціну на електроенергію для населення на 36,6% з 1 січня 2021 року. Після цього ціни були заморожені до 1 вересня.

    За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

    Також відомо, що Міненерго хоче зменшити витрати на ремонти електромереж на 60% заради зниження тарифу.

    Також днями «Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний сезон». Особливостями тарифу є необхідність платити за газ рівномірними частинами щомісяця.


    Теги: ЖКГ газ тарифи Міненерго комуналка ціни електроенергія опалення житло уряд послуги населення
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    Уряд зменшив тариф на електроенергію, але не для усіх