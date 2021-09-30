Вугільну електростанцію в Іспанії перетворять на водневий хаб

Зелений водень буде використовуватися місцевими підприємствами, а також експортуватися

У місті Лос-Баррос на півдні Іспанії виведену з експлуатації теплову електростанцію, що працює на вугіллі, припускають перепрофілювати під виробництво екологічно чистого водню. Проект реалізує португальська енергетична компанія Energias de Portugal, – повідомляють Elektrovesti.

В даний час вугільна електростанція знаходиться в процесі демонтажу. Її закриття завдало серйозного удару по економіці міста Лос-Баррос, і місцеві чиновники сподіваються, що проект енергетичної компанії Energias de Portugal допоможе значно поліпшити ситуацію.

Вугільну електростанцію потужністю 570 МВт і її околиці планують перетворити в екологічний водневий центр, який допоможе декарбонізувати прилеглі промислові об'єкти в рамках енергетичного переходу Іспанії і її водневої стратегії.

Так звана «Воднева долина затоки Альхесірас» буде включати виробництво відновлюваної енергії (проект включає систему зберігання з літій-іонними акумуляторами потужністю 255 МВт), виробництво екологічно чистого водню і його зберігання. Передбачається, що зелений водень в майбутньому буде експортуватися.