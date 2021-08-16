Частина Київщини залишиться без світла (адреси)

Електроенергія в частині населених пунктів області буде відсутня через планові роботи

У понеділок, 16 серпня, в Київській області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Так, відключення заплановані в:

Баришівському районному підрозділі,

Білоцерківському,

Богуславському,

Бороднянському,

Бориспільському,

Броварському,

Васильківському,

Вишгородському,

Згурівському,

Іванківському,

Кагарлицькому,

Києво-Святошинському,

Макарівському,

Миронівському,

Обухівському,

Переяслав-Хмельницькому,

Рокитнянському,

Сквирському,

Таращанському,

Тетіївському,

Фастівському,

Чорнобильському,

Яготинському,

Ірпінському.

Точні адреси, терміни і причини відключення електроенергії – нижче в таблиці

Районний підрозділ Населений пункт/Назва вулиць і номери будинків Вид планових робіт Час проведення К.-Святошинський Софіївська Борщагівка: Кучанська, Ярова, Центральна, Лугова, Прорізна, Каштанова, Шевеля, Фермерська, Петропавлівська, Верховинна, Зоряна, Горького, Каштановий, Яровий, Болгарська, Соборна, Оксамитова, Лісова, Софіївська, Січова, Шевеля пров., Академіка Шалімова, Райдужна, Оксамитовий пров., Велика Кільцева, Щаслива Хотів: Богомольця Петропавлівська Борщагівка: Травнева, Прорізна, Петропавлівська Тарасівка: Високовольтна Вишневе: В.Чорновола Данилівка: В/Ч А-2860 Святопетрівське: Пошта, до вимоги, Шевченка, Б.Хмельницького, бульв. Шевченка Гатне: Я.Мудрого, Володимирська Технічне переоснащення з 10 по 18 год П.-Хмельницький Переяславське: Нова, Прорізна, Шевченка, Незалежності Технічне переоснащення з 10 по 17 год К.-Святошинський Віта-Поштова: Б.Хмельницького, Ярова, Незалежності, Київська, Звенигородська, Зелена, Миру, Грушевського, Франка, Васильківська, Одеська, Вишнева, Лисенка, Гоголя, Соснова, Горіхова, Матросова, Боярська, Кільцева, Кар'єрна, О.Стовби, Відродження, Янтарна, Довженко, Озерна, Стовби Олександра пров., К.Маркса, Шляхова Боярка: Сонячна, Вишнева, Кібенка, Ягідна, Деснянська, Будаївського, Нова, Лисенка, Лінійна, Зоряна, Ясна, Проектована, Б.Хмельницького, Романа Шухевича, Територія технікума, Сільгосптехнікум, Білогородська, Волинський, Шевченка, Леніна, 50 років Жовтня, Франка, Фестивальна, Агрономічна, СТ “Мотоцикліст”, вул. Лінія 8 Гатне: Петрівського, Каштанова, Березнева, Яблунева Стоянка: Польова, Тичини Забір'я: Грушевського Нове: Польова, Боярська, Незалежності, Сагайдачного, Грушевського, Боярський, Соборна, Богуна, Івана Мазепи, Правика, Козацька, Гулак-Артемовського, Садова, Святошинська, Сільгосптехнікум, Яблунева, Промислова Софіївська Борщагівка: Пушкіна, Фермерська Новосілки: Єрмоленко Кременище: 50 років Перемоги Капітанівка: СТ "Берізка-2" Тарасівка: Київська, Сільгосптехнікум, Весняна, Садова, Княгині Ольги, Братів Погребних, Садова-2, Павлюченка Станіслава, Васильківська Петропавлівська Борщагівка: Вишнева Бобриця: Лісна Хотів: Енергетиків Реконструкція з 10 по 18 год Сквирський Шамраївка: Волоти, Центральна, Шевченка, Городище, Шкільна, Шкільний пров., Садова, Паркова, Синявщина, Набережна, Ватутіна, Меліоративна, Іванівська, Чапаєва, Першотравнева, Новоселів, Новоселиця, Медична, Ювілейна, Лісова, Миру Тарасівка: Миру, Партизанська, Зелена, Набережна, Лісова, Гагаріна, Гоголя, Квітнева Кам'яна Гребля: Шевченка Саврань: Савранська Нова Пустоварівка: Дружби, Шевченка Руда: Іванівська, Першотравнева, Чапаєва, Ювілейна, 30 років Перемоги, Новоселів, Паркова, Заводська, Лісова, Медична Безпечна: Шевченка Технічне переоснащення з 10 по 18 год Таращанський Круті Горби: Тараса Шевченка, Б.Хмельницького, Гагаріна, Шпилівська, Ярівська Ремонтні роботи з 9 по 17 год Сквирський Шамраївка: Городище, Синявщина, Набережна Технічне переоснащення з 9 по 20 год Броварський Княжичі: Мирна, Максименка, Зелена, Слави, Соборності, Лисенка, Майська, Травнева, Гороб'я, Стогнія, Польова, Преображенська, Чорновола, Залозного пров., Княжа, Залозного, Будівельників, Княжий пров., Садова, Київська, Дачна, Озерна, Стогнія пров., 5 Лінія, Київський, 3 Лінія, Ялинкова, Абрикосова, Лісна, Кутузова, Марії Лагунової, Кутузова пров., Щаслива, Шкільна, Ювілейна, Глибока, Свободи, М.Логунова, Нова, Осинкова, Лесі Українки, Гагаріна, Ясна, Поповича, Ясний, Райдужна, Корольова, СТ "Ялинка", Кільцева, Гузара, Затишна, Кагатна Требухів: Щаслива Зазим'є: Мельника Бровари: Гордієнка Костя, М.Лагунової, Короленка, Металургів, Окружна Шевченкове: Теплична, Космонавтів, Київська Соболівка: Воїнів Інтернаціоналістів Виконання приєднання клієнтів з 9 по 18 год Ірпінський Ірпінь: Чехова, Лермонтова, Пушкінська Технічне переоснащення з 9 по 17 год Бородянський Блиставиця: Соборна, Польова, Молодіжна, Ярослава Мудрого, Полянського, Єдності, Поліська, Нова, Лісова, Грушевського, Садова, Центральна, Незалежності, пров. Петровського, Шевченка, Приозерна, Вишнева, Узвізна Немішаєве: Біохімічна, Паркова, Чкалова Луб'янка: Шевченка, Чкалова, Квіткова Бородянка: Жовтневий, Велика Здвижівка: Шевченка Бабинці: Травнева Галинка: Центральна Микуличі: Центральна Мироцьке: Політехнічна, Леніна Гостомель: Богдана Хмельницького, Південна, Балабуєва, Південний пров. Чабани: Польова Виконання приєднання клієнтів з 9 по 17 год К.-Святошинський Дмитрівка: Мічуріна, Травнева, Незалежності, Олімпійська, Нова, Польова, Лісна, Радісна, Гагаріна, 40 років Перемоги, Садова, Миру, Молодіжна, Бузкова, Озерна, Щаслива, Дачна, Жовтнева, Сонячна, Шляхова, Польовий, Дмитрівка-2 Гореничі: Нова Мила: Комарова, Затишна, Шевченка, 40-р. Перемоги, Садова, Садовий, Шевченка пров., Шевченківський пров., Проміжна, Підлісна, Прорізна, Комарова пров., Дмитрівська, Київська, Тополева, Спортивна, Європейська, Оксамитова, Наукова, Свободи, Дніпровська, Житомирська, 26 км автошляху Київ-Чоп, 25+500 км автошляху Київ-Чоп, Дослідна Петрушки: Лісна, Лесі Українки, Шевченка, Миру, Центральна, Шевченка пров., Гагаріна, Газовиків, Садова, Ентузіастів, Франка, 40 років Перемоги, Гагаріна пров., Ломоносова, Лісова, Яблунева, Дачна, Богдана Хмельницького, Гайовий, Поле, 40-річчя Перемоги пров., Патріотів Крюківщина: Дружби Святопетрівське: Янтарна Капітанівка: Соборна, Лісна, Соснова, В/Ч А-2319, СТ "Берізка-2" Неграші: Садова Тарасівка: Островського Княжичі: Жовтнева Боярка: Шевченка Віта-Поштова: Траса Київ-Одеса Шпитьки: Шевченка Софіївська Борщагівка: Велика Кільцева Любимівка: Польова Шевченкове: Санаторна Реконструкція з 9 по 18 год Васильківський Васильків: Антонія і Феодосія, Соборний, Преображенський пров. Технічне переоснащення з 9 по 19 год Васильківський Васильків: Шевченка Технічне переоснащення з 9 по 19 год Фастівський Дідівщина: Ломоносова, Незалежності, Житомирська, Шевченка, Грисюка, Зелений, Брусилівська, Грисюка пров., Чкалова, 1-го Травня, Вулиця невизначена Федорівка: Кільцева, Радянська, Шкільна, Кооперативна Млинок: Академіка Александрова, Без назви, Шевченка Кончаки: Гагаріна Технічне переоснащення з 9 по 19 год Макарівський Березівка: Житомирська, Архітектурна Ремонтні роботи з 9 по 17 год Макарівський Березівка: Житомирська, Лесі Українки, Архітектурна Ремонтні роботи з 9 по 17 год Васильківський Калинівка: Центральна, Новий, Спортивна Технічне переоснащення з 9 по 17 год Васильківський Іванковичі: Окружна, Табачний, Ярова, Леніна, Чубаря пров., Захисників Вітчизни, Шкільна, Хутірський, Білоруський, Шкільний, Полтавський, Рози Люксембург пров., Кавказька, Щорса пров., Зарічна, Зарічний, Котовського, Підгірний, Радянська, Івана Кудрі, Мисливський, Селянська, Садова, Молодіжна, Ворошилова, Піщаний, Радянський, Прорізна, СТ "Роднічок", Озірна, СТ "Шляховик", Курська, Р.Люксембург, Чубаря, Котова Рославичі: Польова, Лісова, Польовий, Леніна, Нагірна, Гоголя, СТ "Південне", СТ "Просвіщенець", Підгірна, Поле, Шевченка Зелений Бір: Грушевського, Зоряна Мархалівка: Комсомольська, Калініна, Кавказька, Зарічна, Леніна, Грушевського, Гагаріна, Дачна, Освіти, Шкільна, Київська, СТ "Берізка", Сосновий, Лісова, Садова, Кавказький, 1 Травня, Яровий, Вільхова, Нова, Соснова Васильків: В/М 11 Глеваха: Дорожна Технічне переоснащення з 9 по 19 год Ірпінський Буча: Урожайний, Києво-Мироцька, Вишнева, Урожайна, Пушкінська, Новаторів, Лесі Українки, Нове шосе, Чкалова, Євгена Патона, Євгена Гребінки, Євгена Гребінки пров. Коцюбинське: Пономарьова, Будівельна Реконструкція з 9 по 17 год Богуславський Богуслав: 5 Гаражна, Окружна, 3 Гаражна Виконання приєднання клієнтів з 9 по 20 год Вишгородський Лебедівка: Шевченка, Ватутіна, Калинова Осещина: Київська Ремонтні роботи з 9 по 19 год Ірпінський Буча: Києво-Мироцька, Жовтнева, Нова, Дімітрова, Миколи Гамалія, Яснополянська, Лермонтова, Шевченка, Пушкінська, Санаторний, Польова, Депутатська, Полтавська, Гоголя, Грушевського Коцюбинське: Пономарьова Технічне переоснащення з 9 по 16 год Вишгородський Хотянівка: Лісова, Лісовий, Піщана Виконання приєднання клієнтів з 9 по 18 год Броварський Зазим'є: СТ "Десенка", СТ "Урочище Зазим'я", Шовковична, Садова, СТ "Зазим'я -18", Урочище Зазим’я СТ “Затишне”, Прирічна, Зимна, Троїцька, Бузкова, Бузковий, Мистецька, Волошкова, Степова, Поперечна, Гагаріна Літки: Костенка Пухівка: Лісова, Лісовий, Щорса, Ягідна, Леніна, На березі Десни, Окружна, СТ "Хвиля", СТ "Волна", СТ "Труд", Набережна, Вегінська, Пасічанська, Старонаводницька, Черкаська, Лесі Українки, Б.Хмельницького Велика Димерка: Броварська, Морозова, Щорса, Чехова, Михайлівська Рожівка: Берегова Бровари: Бузкова Технічне переоснащення з 9 по 18 год Вишгородський Новосілки: БВ "Арсеналець на Десні", СТ "Наука", БВ "Зелений бір", Центральна, Лучиста, СТ “Зелений самшит”, БВ "Транссигнал", СТ "Електрик", СТ "Ветеран", Урочище “Резерв” №3, СТ "Урожай-2", Ост-Вест-Експрес, Київська, Оболонська, Польова, Урочище “Плитила”, Урочище "Плитила-10", Урочище “Чаплище”, Деснянська, Лісова, Урочище “Селище”, Райдужна Старі Петрівці: Леніна, Польова Хотянівка: Садова, Валова, Леніна, Котовського, Молодіжна, Валовий, Лісова, Київська, СТ "Росинка", Вишгородська, Деснянська, Деснянський, Чехова пров., Гагаріна, Лугова, Луговий, Котовського пров., Павлова, Чехова, Павлова пров., Жовтнева, СТ "Глядин", Чапаєва, Костянтина Непопа, Вишнева, Піщана, СТ "Енергетик – 04", Лісовий, Шевченка, Урочище Чаплище, Урочище Біля Десни, Баштанна, Урочище Баштан, СТ “ПОЛЕ”, Троїцька, ТОВ "Міжріччя" Осещина: Лугова, Дворовий, Київська, Шевченка, Космонавтів, Леніна, Урочище Дубовиця, Набережна, Прорізна, Вишгородська, Садова, Нова, СТ "Побутовик", Озерна, Луговий, Урочище Гирло річки Десна, Масив “Дубовиця”, Урочище Гряда, СТ "Десна", Українська, Молодіжна, Квітнева, Прирічна, Урочище Плесо Вишгород: Шолуденка, ОЗЖМ "ГАЕС Межигір'я", Мазепи Нижча Дубечня: Київська, Григорія Савченка, Корольова, Садова, Клименка Лебедівка: Ремонтні роботи з 9 по 18 год Броварський Бровари: Гагаріна Калита: Польова Ремонтні роботи з 8 по 19 год П.-Хмельницький Переяслав-Хмельницький: Можайська, Лагерна, 1 Лагерний, Кооперативна, Орлова, Орлова пров., Соснова Капітальний ремонт з 8 по 20 год П.-Хмельницький Циблі: Садова, Радянська, Леніна, Жовтнева, Вишнева, Піонерська, Циблівська, Козинська, Комсомольська, Франка пров., Бойко-Павлова Переяслав-Хмельницький: Набережна Капітальний ремонт з 8 по 20 год Білоцерківський Біла Церква: Гетьмана Сагайдачного, Олександрійський Чистка траси з 8 по 18 год Сквирський Руда: Лісова, Ювілейна, Медична Шамраївка: Центральна, Медична, Ювілейна, Лісова Ремонтні роботи з 8 по 18 год Білоцерківський Біла Церква: Олександрійський, Олександрійський пров., Гетьмана Сагайдачного, 1 Червоноармійський, Чкалова Чистка траси з 8 по 18 год Бориспільський Гора: Горіхова, Польова, Гоголя, Проектна, Київська, Чубинського, Зоряна, Вишнева, 8 Березня, Пушкіна, Західна, Бориспільська, Польова II, Л.Українки, Локаторна, Центральна, 2 Польова, Гірський пров., ІІ Польовий пров., П.Морозова, Лютневий, Прорізний, Лісний, Чубинського пров. Мартусівка: Бориспільська Чубинське: Дачна Капітальний ремонт з 8 по 19 год Згурівський Усівка: Криворізька, Молодіжна, Металургів, Спортивна, Київська, Центральна, Гірників, Шевченка, Першотравнева, Центральний пров., Українська, Чкалова, Макаренка, Кармелюка, Макаренка пров., Кошового, Набережна, Бідненків Войтове: Європейська, Перемоги, Незалежності, Молодіжна, Київська, Щаснівська, Миру, Набережна, Загреблівська, Лесі Українки, Шевченка, Генерала Опанасенка Капітальний ремонт з 8 по 20 год Бориспільський Гора: Шкільна, В`ячеслава Чорновола, Пушкіна, Проектна, Київська, Верни, Івана Котляревського пров., Чубинського, Лермонтова, Європейський Мартусівка: Заводська Капітальний ремонт з 8 по 19 год Баришівський Дернівка: Польова, Лесі Українки, Молодіжна, Гайова, Калинова, Лисенка пров., Довженка, Мічуріна, Ватутіна пров., Суворова, Шевченка пров., Затишний пров., Центральна Швачиха: Братерська Капітальний ремонт з 8 по 20 год Яготинський Яготин: Сковороди, Перемоги, Чернишевського, Короленка, Короленка пров., Супійський, О.Олеся, Шевченка Капітальний ремонт з 8 по 19 год Білоцерківський Узин: Ярослава Мудрого, Василя Стуса, Гоголя, 8 Березня Технічне обслуговування з 8 по 19 год Миронівський Ходорів: Ходорів, Героїв Дніпра, Партизанська, Гагаріна, Жовтнева, Набережна, Шевченка, Дачна Ведмедівка: Ведмедівка, Молодіжна, Першотравнева, Дніпровська, Жовтнева, Гагаріна, Шевченка, Центральна, Садова, Горького, Новоселиця Грушів: Грушів, Незалежності, Польова, Пироженка, Підгірна, Шевченка, Донецька, Пасічна, Садова, Першотравнева, Ушакова, Миру, Будівельників, Труда, Дружби Центральне: Центральне Шандра: Трохименка Ємчиха: Садова Потік: Миру Технічне обслуговування з 8 по 17 год Бориспільський Старе: Молодіжна, Польовий, Молодіжний, Миру Технічне обслуговування з 8 по 19 год Білоцерківський Шкарівка: Миру Технічне обслуговування з 8 по 19 год Білоцерківський Матюші: Яблунева, Івана Франка Виконання приєднання клієнтів з 8 по 18 год Васильківський Ксаверівка: Комсомольська, Садова, Радянська, Київська, Я.Барабася Технічне обслуговування з 8 по 18 год Броварський Княжичі: Максименка, Кутузова, Гороб'я, Соборності, Мирна, Стогнія, Преображенська, Лисенка Технічне обслуговування з 8 по 19 год Броварський Бровари: М.Лагунової, Рокосовського, Львівська, Блока, Короленка, Героїв УПА, Центральної Ради Технічне обслуговування з 8 по 19 год Обухівський Щербанівка: Лесі Українки, Кооператив "Чайка", Кооператив "Дубок", Шевченка, Гагаріна Трипілля: СТ "Дубок" Жуківці: Дружби Технічне обслуговування з 8 по 19 год Броварський Русанів: Київська, Молодіжна, Гагаріна, Спеціалістів, Партизанська Гоголів: Молодіжна Технічне обслуговування з 8 по 19 год Білоцерківський Озерна: Богдана Хмельницького, Незалежності, Паркова Реконструкція з 8 по 18 год Білоцерківський Озерна: Тиха, Весняна, Паркова, професора Меляновського Реконструкція з 8 по 18 год Броварський Бровари: Петлюри Симона Княжичі: М.Логунова, Марії Лагунової Капітальний ремонт з 8 по 19 год Білоцерківський Озерна: Польська, Затишна, Привітна Реконструкція з 8 по 18 год Бориспільський Сошникiв: Іванова, Ліченка, Іскрівська, Революційна, Зоряна, Стрімка, Молодіжна, Калініна, Герасименка, П. Тригуба, Ліченка пров., Жовтнева, Коцюбинського, Лісова, Зелений Гай, Чапаєва, Боженка, Щорса, Солонська, Комарова, Гагаріна, Щучинська Гнідин: Лугова, Млиново, Шкільна, Шкільний Старе: Лісова, Левадна, Сріблянська, Молодіжна, Герасименка, Садова, Гагаріна Чубинське: Яблунева Бориспіль: Київський Шлях, Лермонтова, Григора Тютюнника, Пилипа Орлика, Головатого Кийлiв: Озонна Дударкiв: Миру Вишеньки: Б.Хмельницького, Чубинського Технічне обслуговування з 8 по 19 год Броварський Світильня: Корольова, Захисників, Київська, Набережна, Зарічна, Жовтнева, Макаренка, Обіуха, Шматка пров., Квітнева Капітальний ремонт з 8 по 19 год Рокитнянський Ольшаниця: Гороховатський, Шевченка, Прибережний, Центральна Капітальний ремонт з 8 по 17 год Сквирський Руда: Лісова, Ювілейна, Медична Шамраївка: Центральна, Медична, Ювілейна, Лісова Чистка траси з 8 по 18 год Васильківський Ксаверівка: Комсомольська, Садова, Радянська, Київська, Я.Барабася Технічне обслуговування з 8 по 18 год Тетіївський Голодьки: Першотравнева, 8 Березня Ремонтні роботи з 8 по 19 год Богуславський Медвин: Зосимівка, Богуславська Ремонтні роботи з 8 по 19 год К.-Святошинський Юрівка: Лугова, Соснова, Молодіжна, Шкільний, Набережна, Шевченка Крюківщина: Сагайдачного, Райдужна, Ситниченко Тарасівка: Котляревського, СТ "Автомобіліст", Сковороди, Вітянська, О. Олеся, Гончара, Юрівська, Київська, Братів Ткаченків, Петра Могили, Айвазовського, Я. Мудрого, Абрикосова, П.Воронька, Володимирська, Червона, Високовольтна, Зелена, Високовольтна 2, Котляревського пров. Віта-Поштова: Набережна, Ярослава Мудрого Білогородка: Виноградна, Молодецька Технічне обслуговування з 8 по 19 год Тетіївський Теліжинці: 60-річчя Жовтня, Вишнева, Зарічна, Вінницька, Першотравнева, Вишневий, Перемоги, Шевченка, Набережна Михайлівка: 1-го Травня, Першотравнева Хмелівка: Василівська Тетіїв: 8 Березня, Сонячногірська, Михайла Шляхтиченка Ремонтні роботи з 8 по 19 год Ірпінський Гостомель: Богдана Хмельницького, Південна, Правика, Степова, Радченка пров., Кірова Технічне обслуговування з 8 по 19 год Тетіївський Теліжинці: 60-річчя Жовтня, Вишнева, Зарічна, Вінницька, Першотравнева, Вишневий, Перемоги, Шевченка, Набережна Михайлівка: 1-го Травня, Першотравнева Хмелівка: Василівська Тетіїв: 8 Березня, Сонячногірська, Михайла Шляхтиченка Технічне обслуговування з 8 по 19 год Богуславський Медвин: Лісова, 1 Олександра Василенка пров., Олександра Василенка Капітальний ремонт з 8 по 18 год К.-Святошинський Петропавлівська Борщагівка: Княгині Ольги Технічне обслуговування з 8 по 19 год Ірпінський Мощун: Леніна, Леніна пров., Франка, Шевченка, Б.Хмельницького, Лесі Українки, Лесі Українки пров., Лісництво, Лугова, Лісова, Грушевського пров., Грушевського, Скушнікова, Вишнева, Вишневий Гостомель: Свято-Покровська, Леонтовича пров., Леонтовича, Черняхівська, Лермонтова, Чернинський, Калинова, Проскурівська, Автодорожна, в/ч-0565, Кімерська, 1-го Травня, Фрунзе пров., Лісництво, Леніна, Вишнева, Ярова, Дніпровська, Надажинська, Чернинська, Польова, Кошового, Зарічна, Набережна, Зоряна, Набережний, Автошляхова, Військ.містечко №4, Черняхівського Ворзель: Європейська Буча: Польова, Грушевського Ірпінь: Григорія Сковороди, Комінтерна, Київська Технічне обслуговування з 8 по 19 год Ірпінський Ворзель: Затишна, Стражеска, Кичеївська Михайлівка-Рубежівка: Європейська, Зарічна, Вишнева, Садова, Зелена Долина, Шевченка, Чубинського, пров. Чирвин, Чирвин Яр, Василькова Технічне обслуговування з 8 по 19 год Ірпінський Михайлівка-Рубежівка: Київська, Шкільна, Травнева, Церковна Буча: Шкільна Технічне обслуговування з 8 по 19 год Васильківський Данилівка: Центральна, Озерна, Нова, Кожухівський, Шляхова, Перемоги Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Щербанівка: Лесі Українки, Кооператив "Чайка", Кооператив "Дубок", Шевченка, Гагаріна Трипілля: СТ "Дубок" Жуківці: Дружби Чистка траси з 8 по 19 год Васильківський Данилівка: Нова, Новий, Набережна, Лесі Українки, Центральна Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Данилівка: Молодіжна, Шляхова, Квітнева, Благовіщенська Кожухівка: Незалежності Технічне переоснащення з 8 по 18 год Миронівський Пії: Пиі, Тракторна, Канівська, Садова, Шевченка, Центральна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Владиславка: Центральна Гулі: Набережна, Лугова Ремонтні роботи з 8 по 19 год Обухівський Українка: Приозерна Ремонтні роботи з 8 по 17 год Ірпінський Ірпінь: Чехова, Київська, Пушкінська, Лермонтова, Лисенка, Квіткова, Виговського Технічне переоснащення з 8 по 17 год Васильківський Васильків: ДОС, Дом, Декабристів, В/М 11, Соснова, Олександра Лістрового, Прорізна, Довженка, Хлібна, Вулиця невизначена, Княжа, Козацька, Згоди, Молочна, Набережна, Михайлівська Борисів: Боженка пров., Героїв Чорнобиля, Западинський, Піонерський, Козацька, Боженка, Клименка Залізне: Васильківська, Сонячна, Западинська, Незалежності, Івана Франка, Грушевського, Гагаріна Виконання приєднання клієнтів з 8 по 20 год Васильківський Васильків: Хлібна, Київська, Тургенєва, Соснова, Згоди, Прорізна, Незалежності пров., Сонячний, Молочна, Кривова, Сковороди пров., Терешкової, Чорновола В., І.Виговського пров., Донбасівський, Козацька Залізне: Соснова Виконання приєднання клієнтів з 8 по 20 год Фастівський Кожанка: Дружби, Гагаріна, Нова, Шевченка Технічне переоснащення з 8 по 19 год Фастівський Малополовецьке: Молодіжна Технічне переоснащення з 8 по 19 год Фастівський Софіївка: Яхнянська, Остапенко Мотовилівка: Стельмащука Технічне переоснащення з 8 по 19 год Обухівський Обухів: Б.Хмельницького, Київська Козин: Шевченка Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Обухів: Жуковського, Підгірний ж/м, Привітний, Загреблі, Піщана, Гоголя Технічне переоснащення з 8 по 18 год Фастівський Яхни: Шевченка, Вінницька, Центральна Технічне переоснащення з 8 по 19 год Обухівський Українка: Приозерна Ремонтні роботи з 8 по 17 год Обухівський Обухів: Київська, Зарічна Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Обухів: Піщана Технічне переоснащення з 8 по 18 год Білоцерківський Біла Церква: 1 Піщана, Лісова, 2-га Лісова, Травнева, Гетьмана Пилипа Орлика, Новосельська Ремонтні роботи з 8 по 18 год Білоцерківський Біла Церква: Новосельська, Сонячна Ремонтні роботи з 8 по 18 год Білоцерківський Біла Церква: Новосельська, Сонячна, Степана Бандери, Залузька, Новосільський Ремонтні роботи з 8 по 18 год Кагарлицький Ржищів: Либідська, Гагаріна, Гагаріна пров., Київський Шлях, Запорізька, Соснова, Джерельна Виконання приєднання клієнтів з 8 по 19 год Вишгородський Воропаїв: Київська, Шевченка, Незалежності, Чарівна, Молодіжна Капітальний ремонт з 8 по 20 год Бориспільський Бориспіль: Пилипа Орлика, Багряного, Котляревського, О.Пчілки, Сагайдачного, 3 Лісний, Сагайдачного пров. Реконструкція з 8 по 18 год Макарівський Королівка: Леніна, Шевченка, Олександра Кравченка Технічне обслуговування з 8 по 20 год Бориспільський Жереб`ятин: Центральна, Заповідна Воронькiв: Центральна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Макарівський Садки-Строївка: Строївка, Петровського Технічне обслуговування з 8 по 20 год Макарівський Садки: Садова Садки-Строївка: Садова Технічне обслуговування з 8 по 20 год Макарівський Колонщина: Воровського, Садова, Шевченка, Соборна, Річкова Технічне обслуговування з 8 по 20 год Макарівський Колонщина: Таврійська, Київська, Святителя Димитрія, КТП в полі, Святителя Димітрія Технічне обслуговування з 8 по 20 год Білоцерківський Потіївка: Зелена, Хоздвір, Вишнева Ремонтні роботи з 8 по 8 год Макарівський Березівка: Польова, Житомирська, Архітектурна, Ярова Калинівка: Київська Технічне обслуговування з 8 по 20 год К.-Святошинський Гатне: Джерельна, Озерна, Козацька, Каштанова, Доброго Дуба, Березнева, Мічуріна, Садова, Доброго шляху, Жулянська, Вишнева, Покровська, Комарова, Музейна, Гагаріна, Яблунева, Шкільна, Володимирська, Прикордонна, Південна, Київська, Щасливий пров., Ватутіна, Парковий, В. Швеця, Березневий Крюківщина: Київська, Котирло, Я.Мудрого, Червоноармійська, Шкільна, Жовтнева, Космонавтів, Балукова пров., Балукова, Новосільська, Кірова пров., Космонавтів пров., Археологічна, Сагайдачного, Парникова, Афінська, Дніпровська, Захисна, Мальцева, Благовісна, Єдності, Світанкова, Одеська, П. Орлика, Ярова, Жулянська, Европейська Вишневе: Першотравнева, В.Чорновола, Григорія Сковороди, Піонерська, Шевченка, Святоюрівська, Південна, Освіти, І. Мазепи, Затишна, Балукова, Свободи, Сонячна, Кутузова, Ватутіна, Садова, Святошинська, Промислова, Лесі Українки, Лісний, Європейська, Київська, Зелена, Машинобудівників, Весняний, Б.Хмельницького, Козацька, П.Дорошенка, Василя Стуса, Миколи Хвильового, І. Франка, Стуса, Сагайдачного Петра, Островського Хотів: Т.Наливайко, Вигінська, Червоноармійська, Суворова Лісники: Суворова, Клубна Тарасівка: Братів Щеглов пров., Шевченка, Бондарчука Софіївська Борщагівка: Вишнева, Весняна, Чорновола, Соборна, Велика Кільцева, Мала Кільцева, Промислова, Кільцева, Асканія, Чорновола пров., Хутір Фермерський вул. Вишнева, Пушкіна, Травнева, Миру Петропавлівська Борщагівка: Трояндова, Щорса, Леніна, Жовтнева Боярка: Маяковського, Б.Хмельницького, Молодіжна Княжичі: Леніна Лісне: Лісна Святопетрівське: Лесі Українки, Шевченка, бульв. Шевченка Юрівка: Лугова Малютянка: Затишна Мрія: Західна Забір'я: Зелена Мила: Підлісна Гореничі: Спортивна Капітальний ремонт з 8 по 20 год Бориспільський Бориспіль: Богдана Ступки, Тургенєва, Європейська, Комарова, Франка, Гетьмана Дорошенка, Крилова, Сагайдачного, Липова, Збанацького, Коцюбинського, 8 Березня, Незалежності, Перемоги, Грушевського, Ентузіастів, Березневий, Князя Святослава, Польовий, Князя Володимира, Яблунева, Головатого, Білоозерська, Черешнева, Шевченка, Лютнева, Академіка Глушка, Тарасовський, Робітнича, Лютневий, 2 Лютневий, Бориса Гмирі, Репіна, Кошового, Володимира Івасюка, Михайлівська, Робітничий, Василя Симиренка, Коцюбинського пров., Л.Курбаса, Петра Волянюка, Броварська, Віри Онацької, Крашенівка, Бежівка, Квітки-Основ'яненка, Пушкіна, Київський Шлях, Грушевського пров., Івана Черпака, Військове містечко, Антона Яцюти, Туполева, Вікентія Хвойки, Стеценка, Дзержинського, Дружби, Екскаваторна, Скіфська, Залізнична, Паркова, Михайла Врубеля, Остапа Вишні, Толстого, Залізничний, Січових Стрільців, Чкалова, Яцютівка, Широка, М.Карпенка, Челюскінців, Братів Шило, Прудкого, Довженка, Ярослава Гашека, Голубівка, Маяковського, Богдана Хмельницького пров., Назарія Яремчука, Миколи Березового, Сковороди, Будівельна, Павлівська, Ціолковського, П.Верни, Челюскінців пров., Розумовського, Сосюра, Косогона, Пушкіна пров., Сірова, Ю.Максюти, Яновського пров., Стасюка, Чернігівська, Матросова, Лісова, 1 Матросова пров., Олексія Потапенка, Молодіжна, Котляревського, Черешневий пров., Нова, Мирний, Ярославська, Корольова, Свободи пров., Данила Галицького, Приозерна, Шолом-Алейхема, Весняний, Новий, Нова ІІ, Кутузова пров., Свободи, Покровська, Святомиколаївська, Вознесенська, Герцена пров., Переяславська, Чернишевського, Теплична, Кутузова, Василя Лукашевича, Ціолковського пров., Герцена, Жовтнева, Запорізька, Городня, Сергія Камінського, Кооперативна, А. Малишка пров., Дніпровська, Н.Левицького, А. Малишка, Преображенська, Івана Піддубного, Слов`янська, Вітрова, Плеханова, Академіка Заболотного, Богдана Ступки пров., Галицька, М.Залізняка, Олесницька, Нахімова, В.Йови, Каховська, Сергія Жигалка, Спортивна, Стасюка пров., Павла Полуботка, Лобашевського, Богомольця, Лобановського, Остапа Вересая, Амосова, Поштова, С.Сосніних, Катерини Бранки, Макаренка, М. Цветаєвої, Вересая пров., Д. Волошка, Вересая, Спортивний, Стефаника, Булгакова, Пирогова, Привокзальна Гнідин: Озерна, І.Франка Лозівка: Профспілкова Воронькiв: Українська Щасливе: Мисливська Глибоке: 2-га О. Курбаса Ремонтні роботи з 8 по 19 год Бородянський Коблиця: 1 Мая Технічне обслуговування з 8 по 17 год Вишгородський Нові Петрівці: 1-го Травня, В/Ч 2860, Масив "Польовий", В/Ч 3027, Новопромислова, Каневська, Філімонівська, 1-го Травня пров., Івана Кудрі, Польова, Козацька, Європейська, Мощунський, Мощунська, Оболонська Вишгород: Новопромислова, ТІЗ "Дідовиця", Ромашкова, Проммайданчик “Карат”, СТ "Виноградар", МКМ "Телеком Лтд", Шолуденка, Проммайданчик ГАЕС, Дідовиця, Виноградна, Полунична, Малинова, Ягідна, Фруктова, Квітковий Толокунь: Лісна Рови: Шевченка Синяк: Депутатська Ремонтні роботи з 8 по 19 год Іванківський Пироговичі: Лугова, Українська Капітальний ремонт з 8 по 20 год Іванківський Прибірськ: Шевченка, Молодіжна Капітальний ремонт з 8 по 20 год Миронівський Пії: Бузкова, Канівська, Пиі, Центральна, Шевченка Росава: Набережна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Іванківський Іванків: Франка, Івана Проскури, Михайлівська, Тесленка, Саксаганського, Підлісна Технічне обслуговування з 8 по 20 год Васильківський Застугна: Лесі Українки Васильків: Покровська Реконструкція з 8 по 18 год Миронівський Пії: Підгірна, Західна, Дачна, Марії Душки Ремонтні роботи з 8 по 19 год Бородянський Пилиповичі: Петровського, Світанкова Ремонтні роботи з 8 по 17 год Миронівський Пії: Канівська, Бузкова, Пушкіна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Левадна, Річна, Пушкіна, Дачна, 1-го Травня, Заводська Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Бузкова, Канівська, Пиі, Центральна, Шевченка Росава: Набережна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Підгірна, Західна, Дачна, Марії Душки Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Пиі, Центральна, Молодецька, Левадна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Пиі, Тракторна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Васильківський Данилівка: Центральна, Вишневий, Шляхова, Перемоги Технічне переоснащення з 8 по 18 год Миронівський Пії: Тракторна, Березова, Молодецька, Франка Ремонтні роботи з 8 по 19 год Тетіївський Тетіїв: Злагоди, Чкалова, Лесі Українки, Лаврентія Похилевича, Шевченка, Лермонтова, Сковороди, Кленова, Мисливський Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Кармелюка пров., Ярослава Мудрого, Праці, Василя Стуса пров., Мічуріна, Аеродромна Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Стефаника, Польова Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Гагаріна пров., Кармелюка пров., Аеродромна, Мічуріна, Ярослава Мудрого, Праці, Гагаріна, Комарова, Повітрофлотська, Казнадзея, Академіка Байраківського, Пушкіна Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Мічуріна, Академіка Байраківського, Франка, Пушкіна, Кармелюка пров., Степана Яремича пров., Богуна, Затишний пров., Декабристів Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Академіка Байраківського, Джерельна, Грінчука, Пушкіна, Кармелюка пров., Франка, Пам'яті Героїв, Робітнича, Дружна Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Академіка Байраківського, Грінчука, Спортивна, Чехова, Франка, Гагаріна, Ярослава Мудрого, Олімпійський, Вінницька Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Спортивна, Ярослава Мудрого, Василя Стуса пров., Франка, Гагаріна, Праці Технічне переоснащення з 7 по 20 год





Графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.