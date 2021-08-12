Тариф на електрику для бідних. Порошенко пояснив, яку аферу провернула влада

Уряд напередодні зменшив тариф на електроенергію, але не для усіх

«Виходить, що піднявши ціни з 90 коп. до 1,44 грн – на 50%, – вони кажуть: «так ми ж знижуємо», обурюється Порошенко

Влада у 2020 році скасувала пільговий тариф на електроенергію для тих, хто споживає до 100 кВт·год, піднявши його з 0,9 до 1,68 грн. А тепер заявляє про «зниження» до 1,44 грн. Це обман людей і знущання з тих, хто намагався заощаджувати – перш за все пенсіонерів та малозабезпечених громадян. Про це заявив журналістам в Ужгороді п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Ціна за електроенергію складала 90 копійок для тих, хто має споживання менше 100 кВт·год на місяць, і 1,68 грн – для тих, хто більше. Вони у 2020 році скасували ціну 90 копійок і поставили 1,68 грн. Забули всі свої брехливі обіцянки і заяви про «тарифний геноцид», – нагадав Порошенко.

«Що трапилось зараз? Вони підняли з 90 коп. до 1,68 грн. Буквально вчора ми бачимо, що на перші 250 кВт·год вони «знижують» з 1,68 грн. до 1,44 грн. І виходить, що піднявши ціни з 90 коп. до 1,44 грн – на 50%, – вони кажуть: «так ми ж знижуємо». Це абсолютно брехлива, непорядна поведінка по відношенню до найменш захищених верств населення», – наголошує Порошенко.

Він зазначив, що необхідно терміново збільшити в Державному бюджеті фінансування субсидій.

«При нас було сім мільйонів домогосподарств які отримували субсидії. Зараз субсидії отримують менше три мільйонів. Чотири мільйони домогосподарств або 10-12 мільйонів українців позбавлені соціального захисту у вигляді системи субсидій, яку запровадила моя команда. І в бюджеті коштів на субсидії передбачено втричі менше. Вже до липня 90% фонду на субсидії вони «з’їли», – зауважує Порошенко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт·год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт·год на місяць, тарифи залишаються без змін.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Також відомо, що Міненерго хоче зменшити витрати на ремонти електромереж на 60% заради зниження тарифу.

Також днями «Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний сезон». Особливостями тарифу є необхідність платити за газ рівномірними частинами щомісяця.