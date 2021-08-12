Київ хоче позбутися газової залежності і перейти на сміття

Сміттєпереробне підприємтво ITC-Mamak в Анкарі отримує електроенергію під час переробки відходів

У процесі переробки сміття місто може отримувати електричну та теплову енергію

Київ хоче перейняти досвід Туреччини у розвитку раціональної та екологічно безпечної системи перетворення окремих складових відходів на енергію. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Співпраця з турецькими експертами над розробкою проєктів із використання в енергетичній сфері певних видів відходів, зокрема, деревини та органіки дозволить вирішувати як екологічні, так і енергетичні завдання. Це зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час зустрічі в Туреччині з генеральним секретарем столичного муніципалітету Анкари паном Серхатом Ташкінсу.

«Анкара має успішний досвід у розвитку раціональної та екологічно безпечної системи перетворення окремих складових відходів на енергію, не використовуючи при цьому процес спалювання. Загалом у Туреччині побудовано 14 сучасних комплексів, які не тільки ефективно утилізують побутові відходи, а й отримують у процесі переробки електричну та теплову енергію. Такий досвід надзвичайно важливий для Києва, що має централізовану систему теплопостачання і достатньо високу залежність від природного газу», – підкреслив Пантелеєв.

Українська делегація в ході робочого візиту відвідала сміттєперевантажувальну станцію Alacaatlı, завод ІТС-Sincan із утилізації твердих відходів та сміттєпереробне підприємтво ITC-Mamak.

Завод ITC-Mamak побудований на місці колись одного з найбільших сміттєзвалищ в Анкарі, яке було розчищене, а частина сміття захоронена. Електроенергію, яку отримує підприємство під час переробки відходів, використовують для потреб одного з найбільших у турецькій столиці торгових молів, що знаходиться по сусідству з заводом. Також на місці старого сміттєзвалища будується новий житловий масив.

Реалізація проєктів екологічно безпечного та раціонального використання відходів дозволить Києву створити умови для збільшення обсягів сортування й переробки відходів та зменшити шкідливий вплив на довкілля.

Окрім цього, сучасні технології дають змогу виробляти з відходів електроенергію та газ, що в умовах зростання вартості енергоресурсів відіграє важливу роль для економіки мегаполісу.

За інформацією заступника голови КМДА, сторони обговорили програму обміну досвідом та стажування працівників київського сміттєпереробного заводу «Енергія» на турецькому ITC-Mamak. Також під час зустрічі йшлося про обмін досвідом щодо сфери міського благоустрою та озеленення публічних просторів.

Нагадаємо, що Меморандум про дружбу та співробітництво між Києвом та Анкарою було підписано 10 лютого 1993 року.