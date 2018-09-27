  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Частина киян на добу залишилася без холодної води (адреси)

    • Розсилка
    Частина киян на добу залишилася без холодної води (адреси)

    «Київводоканал» рекомендує заздалегідь запастися водою

    У четвер, 27 вересня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання.

    У зв`язку з цим тимчасово буде відключено водопостачання з 8:30 27 вересня до 7:00 28 вересня за наступними адресами:

    • вул. Мілютенка, 29, 42, 44, 44А, 44Б, 46.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Як повідомлялося, тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві може збільшитися на 17,2%, - до 19,6 гривні за кубометр.

    Читайте також
    Київ Київводоканал кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ