Частина киян на добу залишилася без холодної води (адреси)



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«Київводоканал» рекомендує заздалегідь запастися водою

У четвер, 27 вересня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання.

У зв`язку з цим тимчасово буде відключено водопостачання з 8:30 27 вересня до 7:00 28 вересня за наступними адресами:

вул. Мілютенка, 29, 42, 44, 44А, 44Б, 46.

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Як повідомлялося, тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві може збільшитися на 17,2%, - до 19,6 гривні за кубометр.