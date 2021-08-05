Частина населених пунктів Київщини залишилась без світла (список)
Електроенергія в частині населених пунктів області відсутня через планові роботи
У четвер, 5 серпня 2021 року, без світла залишилась частина населених пунктів Київської області. Як повідомляє «ДТЕК Київські регіональні електромережі», проводяться планові відключення електроенергії.
Планові роботи на електромережі проводяться в:
- Білоцерківському,
- Богуславському,
- Бориспільському,
- Бородянському,
- Броварському,
- Васильківському,
- Вишгородському,
- Згурівському,
- Іванківському,
- Ірпінському,
- Кагарлицькому,
- Києво-Святошинському,
- Макарівському,
- Миронівський,
- Обухівському,
- Переяслав-Хмельницькому,
- Рокитнянському,
- Сквирському,
- Ставищенському,
- Таращанському,
- Тетіївському,
- Фастівському,
- Чорнобильському,
- Яготинському підрозділах.
Адреси, терміни і причини відключення електроенергії
|
Районний підрозділ
|
Населений пункт/Назва вулиць
|
Вид планових робіт
|
Час проведення
|
Білоцерківський
|
Томилівка: Набережна, Спортивна, Слави, Шевченка, Лісовий, Центральна, Лісова, Дружби, Хоздвір, Залізничний, Залізнична, Садова, Валок, Новоселів, Молодіжна
Блощинці: Білоцерківська, ім. С.І. Мельниченка, Клубний, Замковий, Степова, Польова, Садова, Надрічна, Шкільна, Ставок
Блощенці: ім. С.І. Мельниченка, Польова
Чепеліївка: СТ
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Білоцерківський
|
Біла Церква: Олександрійський, Росьова, 1 Водопійний, Водопійна, Тургенєва, Ак. Гродзинських
|
Чистка траси
|
з 8 по 18 год
|
Білоцерківський
|
Біла Церква: Павла Поповича, Толстого, Селекційна, Карбишева, Вишнева, Павла Чубинського, Коцюбинського
|
Чистка траси
|
з 8 по 18 год
|
Білоцерківський
|
Томилівка: Залізничний, Залізнична
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Білоцерківський
|
Чупира: Шевченка, Вишнева, Скважина, Шкільна
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
Білоцерківський
|
Чупира: Миру, Єдності
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
Білоцерківський
|
Чупира: Гетьманська, Незалежності, Вишнева
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
Білоцерківський
|
Потіївка: Вишнева, Молодіжна
|
Чистка траси
|
з 8 по 18 год
|
Білоцерківський
|
Потіївка: Центральна, Центральний, Весняна
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
Білоцерківський
|
Біла Церква: Богдана Хмельницького, Спартаківська, Героїв Небесної Сотні, Шамраївська, Олександрійський
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
Білоцерківський
|
Біла Церква: Євгена Деслава, Ставищанська, Селянська, 1 Піщана, Піщана, Максима Залізняка, Дружби
|
Технічне обслуговування
|
з 6 по 19 год
|
Богуславський
|
Чайки: Садова, Набережна, Замлиння, Урожайна
|
Технічне обслуговування
|
з 9 по 20 год
|
Богуславський
|
Хохітва: Польова, Поштова, Стадіонна, Леніна пров., Польовий, Лесі Українки, Зарічна, Шевченка, Яблунева, Набережна, Росьова, Молодіжна, Садова, Соснова, Шкільна
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 18 год
|
Бориспільський
|
Процiв: Дружби
Рогозiв: Лісова, Довженка
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 19 год
|
Бориспільський
|
Рогозiв: Степана Разіна, Садова, Садовий, Незалежності, Глибоцька, Тарасівська, Комарова, Дружби, Незалежності пров., Березняки, Калинова
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 19 год
|
Бориспільський
|
Бориспіль: Військове містечко, Бабкіна пров., Пушкіна, Островського, Косогона, Київський Шлях, А.Солов’яненка, Козацька, Лугова, Поштова, Сергія Жигалка, Старокиївська, Нахімова, Пушкіна пров., 2 Польовий, 3 км. автодороги Бориспіль – Дніпропетровськ, Сосюра, Каховська, Ціолковського, Василя Лукашевича, Каховський, Чернишевського, Герцена, Незалежності, Сковороди, Березовського, Сірова пров., Сірова, Березовського пров., Вересая, Остапа Вересая, Польовий, Спортивна, Розумовського, Лісова, Теплична, 2 Лютневий, Валентина Лисиці, Польова, Покровська, Франка, Ціолковського пров., Академіка Шульги пров., Герцена пров., Академіка Шульги, Князя Бориса, 5 км автошляху Бориспіль-Золотоноша, Глібова, П.Верни, Драгоманова, Стефаника, Булгакова, Вересая пров., Білоозерська, Амосова, Кутузова, Лобановського, Р. Окіпної пров., Раїси Окіпної
Рогозiв: Центральна, Іванківська, Котляревського, Перемоги, Березняки, Івана Богуна пров., Соборності, Вишнева, Тарасівська, Соборності пров., Малишевського, Вітчизняна, Степана Разіна, Садова, Садовий, Незалежності, Глибоцька, Комарова, Дружби, Незалежності пров., Калинова, Озерна, Набережна, Гагаріна, Польова, Лугова, Галавурівська, Головурівська, Зоряна, 13 км автодороги Бориспіль-П.Хмельницький, Яблунева, Вороньківська
Городище: Центральна, Соборна, Волошкова, Степова, Привітна, Чубинського, Проліскова, Лугова, Кірова, Слави, Свободи, Травнева, Райдужна
Проліски: Промислова
Гнідин: Героїв, Невизначена, Заводська
Глибоке: Центральна, Полковника Радієвського, Героїв Майдану, Польова
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 19 год
|
Бориспільський
|
Бориспіль: Богдана Ступки, Тургенєва, Європейська, Комарова, Франка, Гетьмана Дорошенка, Крилова, Сагайдачного, Липова, Збанацького, Коцюбинського, 8 Березня, Незалежності, Перемоги, Грушевського, Ентузіастів, Березневий, Князя Святослава, Польовий, Князя Володимира, Яблунева, Головатого, Білоозерська, Черешнева, Шевченка, Лютнева, Академіка Глушка, Тарасовський, Робітнича, Лютневий, 2 Лютневий, Бориса Гмирі, Репіна, Кошового, Володимира Івасюка, Михайлівська, Робітничий, Василя Симиренка, Коцюбинського пров., Л.Курбаса, Петра Волянюка, Броварська, Віри Онацької, Крашенівка, Бежівка, Квітки-Основ'яненка, Пушкіна, Київський Шлях, Грушевського пров., Івана Черпака, Військове містечко, Антона Яцюти, Туполева, Вікентія Хвойки, Стеценка, Дзержинського, Дружби, Екскаваторна, Скіфська, Залізнична, Паркова, Михайла Врубеля, Остапа Вишні, Толстого, Залізничний, Січових Стрільців, Чкалова, Яцютівка, Широка, М.Карпенка, Челюскінців, Братів Шило, Прудкого, Довженка, Ярослава Гашека, Голубівка, Маяковського, Богдана Хмельницького пров., Назарія Яремчука, Миколи Березового, Сковороди, Будівельна, Павлівська, Ціолковського, П.Верни, Челюскінців пров., Розумовського, Сосюра, Косогона, Пушкіна пров., Сірова, Ю.Максюти, Яновського пров., Стасюка, Чернігівська, Матросова, Лісова, 1 Матросова пров., Олексія Потапенка, Молодіжна, Котляревського, Черешневий пров., Нова, Мирний, Ярославська, Корольова, Свободи пров., Данила Галицького, Приозерна, Шолом-Алейхема, Весняний, Новий, Нова ІІ, Кутузова пров., Свободи, Покровська, Святомиколаївська, Вознесенська, Герцена пров., Переяславська, Чернишевського, Теплична, Кутузова, Василя Лукашевича, Ціолковського пров., Герцена, Жовтнева, Запорізька, Городня, Сергія Камінського, Кооперативна, А. Малишка пров., Дніпровська, Н.Левицького, А. Малишка, Преображенська, Івана Піддубного, Слов`янська, Вітрова, Плеханова, Академіка Заболотного, Богдана Ступки пров., Галицька, М.Залізняка, Олесницька, Нахімова, В.Йови, Каховська, Сергія Жигалка, Спортивна, Стасюка пров., Павла Полуботка, Лобашевського, Богомольця, Лобановського, Остапа Вересая, Амосова, Поштова, С.Сосніних, Катерини Бранки, Макаренка, М. Цветаєвої, Вересая пров., Д. Волошка, Вересая, Спортивний, Стефаника, Булгакова, Пирогова, Привокзальна
Гнідин: Озерна, І.Франка
Лозівка: Профспілкова
Воронькiв: Українська
Щасливе: Мисливська
Глибоке: 2-га О. Курбаса
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 19 год
|
Бородянський
|
Дружня: Радянська, Бондаревського, Чубаря, Жовтнева, Леніна, Петровського, Нова, Молодіжна, Привокзальна
Дмитрівка: Центральна, Вишнева, Дмитрівський
Бородянка: Індустріальна, Дружнянський, Вокзальна, Молодіжна, Тернопільська, Чорнобильська, Правика, Дорожна, Сумська, Ковельська, Привокзальна, Хутірська, Леніна, Героїв Чорнобиля
Озірщина: Шевченка, Гагаріна, Садова, Садовий пров., Шевченка пров., СО "Озірщина"
Новий Корогод: Харківська, Металургів, Заводська, 23 Серпня, Корогодська, Нова, Студентська, Садова, Дзержинського, Промбудівська, Леніна, Молодіжна, Дружби
Нова Гребля: Шевченка, Садова, Лісова, Берегова, Центральна, Гагаріна, Польова, Вабля, Молодіжна, Фрунзенська, Харківська
Вабля: Вабля, Вишнева, Харківська, Молодіжна, Каштанова
Блиставиця: Нова
|
Реконструкція
|
з 9 по 18 год
|
Бородянський
|
Небрат: Михайлівська, Покровська, Гутніченко, Волошкова, Квітнева, Вересневий, Арсенальна
Берестянка: Центральна
Нове Залісся: Київська, Лугова, Молодіжна, Дніпровська, Шевченка пров., Львівська, Подільська, Леніна, Арсенальна, Залізнична, Садова, Будівельників, Студентська, Сімферопольська, Кримська, Чорноморська, Севастопольська
Бородянка: Леніна
Шибене: Кооперативна
|
Чистка траси
|
з 8 по 17 год
|
Броварський
|
Велика Димерка: Пархоменка, Соборна, Броварська, Лесі Українки, Євтушенка
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Васильківський
|
Крячки: Авіаторів, Енергетиків, Народна
Березанщина: Трипільська, Бузкова, Щаслива, Озерний пров., Миру, Народна, Набережна, Пархоменка, Київська, Львівський, Львівська
Васильків: Пилипа Орлика
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 18 год
|
Васильківський
|
Васильків: Польовий, Декабристів
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
Вишгородський
|
Савенки: Лісова, Травнева, Лугова, Молодіжний пров.
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 17 год
|
Вишгородський
|
Демидів: Фастова, Садова, Київська, Радянська, Гурєєва, Шкільний, Варвари Довженко, Річна
Вишгород: Шкільна
|
Реконструкція
|
з 8 по 20 год
|
Вишгородський
|
Старі Петрівці: Леніна, Князя Святослава, Заярська, Героїв, Заводська, Миру, Першотравнева, Жовтнева
Воропаїв: Лугова
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 20 год
|
Вишгородський
|
Нові Петрівці: Леніна, Кірова, Свято-Покровська, Горького, Комарова, Щорса
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 20 год
|
Вишгородський
|
Димер: Шевченка, Пугачова, Сонячна, Урицького пров., Соборна, Кіщука Володимира, Калинова, Революції
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 20 год
|
Вишгородський
|
Старі Петрівці: Князя Святослава, Леніна, Гагаріна, Кремінського, Поповича, Кремінського пров.
Вишгород: Дніпровська
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 17 год
|
Згурівський
|
Згурівка: Слов`янська, Медова, Чкалова, Чкалова пров.
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 20 год
|
Іванківський
|
Обуховичі: Шляхова
|
Капітальний ремонт
|
з 10 по 20 год
|
Іванківський
|
Залішани: Гагаріна, Зарічний
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 20 год
|
Іванківський
|
Обуховичі: Агрономічна, Лугова
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 20 год
|
Ірпінський
|
Ворзель: Кленова, Київська, Садова, Ватутіна, Курортна, Ворзельська, Квіткова, Молодіжна, Леніна
|
Реконструкція
|
з 9 по 19 год
|
Ірпінський
|
Хмільна: Кучерова, Лісовий
Колонщина: Шишкарівська
Козинці: Мічуріна
Михайлівка-Рубежівка:
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Ірпінський
|
Буча: Кірова, Романа Шухевича, Суворова, Вокзальна, Вокзальний, Гагаріна, Грушевського, Яблунська
Гостомель: Кірова
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Ірпінський
|
Буча: Грушевського
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Ірпінський
|
Михайлівка-Рубежівка: Хутірська, Квіткова, Світла, Зелена, Житомирська, Тиха, Радянська, Шкільна, Я.Мудрого, Сонячна, Слобідська, пров. Хутірський
Забуччя:
Лісне: Лісна
Шпитьки: Леніна, Садова
Буча: Богдана Хмельницького
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Ірпінський
|
Михайлівка-Рубежівка: Хутірська, Квіткова, Світла, Зелена, Житомирська, Тиха, Радянська, Шкільна, Я.Мудрого, Сонячна, Слобідська, пров. Хутірський
Забуччя:
Лісне: Лісна
Шпитьки: Леніна, Садова
Буча: Богдана Хмельницького
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Кагарлицький
|
Уляники: Уляники, Джерельна, Ярова, Б.Хмельницького, М.Рильського
Ржищів: Комсомольська, Соборна, Освіти, Вишнева, Шевченка, Комарова, Б.Хмельницького, Будівельників, Ярослава Мудрого, Незалежності, Новоселів, Кошового, Героїв Дніпра, Лісна, Фестивальна, Спасо-Преображенська, Зарічна, Монастирська, Ярмаркова, Калинова, Юрія Гладченка, Миру, Київський Шлях, Польова, Наддніпрянська, Білоцерківський, Кагарлицький, Стадіонна, Михайла Грушевського, Мальовнича, Прорізна
Балико-Щучинка: Героїв Дніпра, Харківська, Придніпровська, Задорожнього, Лесі Українки, Білодіда, Гагаріна, Козирева, Туриха, Комарівська, Ватутіна, Польова, Шкільна, Центральна
Кагарлик: Комунарська, Котляревського
Півці: Центральна
|
Чистка траси
|
з 8 по 17 год
|
К.-Святошинський
|
Боярка: Молодіжна, Білогородська, Дежньова, Сєдова, Франка, Садова
Нове: Польова
Білогородка: Леніна
Крюківщина: Б.Хмельницького
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
К.-Святошинський
|
Юрівка: Лугова, Соснова, Молодіжна, Шкільний, Набережна, Шевченка
Крюківщина: Сагайдачного, Райдужна, Ситниченко
Тарасівка: Котляревського, СТ "Автомобіліст", Сковороди, Вітянська, О. Олеся, Гончара, Юрівська, Київська, Братів Ткаченків, Петра Могили, Айвазовського, Я. Мудрого, Абрикосова, П.Воронька, Володимирська, Червона, Високовольтна, Зелена, Високовольтна 2, Котляревського пров.
Віта-Поштова: Набережна, Ярослава Мудрого
Білогородка: Виноградна, Молодецька
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
К.-Святошинський
|
Гатне: Південна, Лугова, Ботанічна, Андріївська
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
К.-Святошинський
|
Крюківщина: Ленінградська площа, Польова, Мічуріна, Ужгородська, Балукова, Франка, Археологічна, Ленінградська
Тарасівка: Північний
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Макарівський
|
Пашківка: Пролетарська, Горького, Першотравнева, Садова, Кірова, Пугачова, Калініна, Набережна
Фасова: Шевченка
Весела Слобода: Комсомольська
|
Реконструкція
|
з 10 по 18 год
|
Макарівський
|
Кодра: Миру, Лісова, Садова, Миру пров., Садовий пров.
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 20 год
|
Миронівський
|
Ромашки: Олександра Кошиця, Богдана Хмельницького
|
Капітальний ремонт
|
з 9 по 19 год
|
Миронівський
|
Тарасівка: Зелена
Кип'ячка: Тарасовка
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 17 год
|
Миронівський
|
Юхни: Центральна, Юхни, Першотравнева, Мічуріна, Садова, Миру, Шкільний, Пушкіна, Лермонтова, Тракторна
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 19 год
|
Миронівський
|
Шандра: Чкалова, Гагаріна, Т.Шевченка
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 19 год
|
Обухівський
|
Обухів: Волошкова, Пушкіна, Вільний, Соборна, Панаса Мирного, Козацький шлях, Мічуріна, Лугова, Яровівська
|
Технічне обслуговування
|
з 9 по 20 год
|
Обухівський
|
Деремезна: Журбіних, Лесі Українки, Приозерна
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Обухівський
|
Деремезна: Приозерна, Пенькових, Шевченка
Нові Безрадичі: Тиханська
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 19 год
|
Обухівський
|
Красна Слобідка: Качаївщина, Першотравнева, Садова
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 18 год
|
Обухівський
|
Красна Слобідка: Шевченка
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 18 год
|
Обухівський
|
Красна Слобідка: Шевченка
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 18 год
|
Обухівський
|
Красна Слобідка: Набережна, Матросова
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 18 год
|
Обухівський
|
Красна Слобідка: Набережна, Матросова
|
Технічне обслуговування
|
з 8 по 18 год
|
Обухівський
|
Деремезна: Приозерна, Пенькових, Шевченка
Нові Безрадичі: Тиханська
|
Чистка траси
|
з 8 по 19 год
|
П.-Хмельницький
|
Дениси: Незалежності, Центральна, Миру пров., Свободи пров., Чапаєва, Городищенський, Б.Хмельницького пров., Молодіжна, Ватутіна, Золотогірська, Соборна
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 20 год
|
П.-Хмельницький
|
Ташань: Шевченка, Польова, Переяславська, Перемоги, Житника
|
Капітальний ремонт
|
з 8 по 20 год
|
П.-Хмельницький
|
Мала Каратуль: Центральна, Василенка, Польова, Ярмоленка пров., Набережна, Небесної сотні, Ярмоленка
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
П.-Хмельницький
|
Мала Каратуль: Переяславська
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
П.-Хмельницький
|
Мала Каратуль: Центральна, Набережна, Небесної сотні, Переяславська, Василенка, Ярмоленка
Переяслав-Хмельницький: Прибережна
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
П.-Хмельницький
|
Циблі: Дніпровська, Шевченка, Бойко-Павлова
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
П.-Хмельницький
|
Циблі: Садова, Радянська, Леніна, Жовтнева, Вишнева, Піонерська, Циблівська, Козинська, Комсомольська, Франка пров., Бойко-Павлова
Переяслав-Хмельницький: Набережна
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
П.-Хмельницький
|
Циблі: Леніна, Котляревського, Радянська, Юнатів, Рибальська, Садова, Бойко-Павлова
Переяслав-Хмельницький: Оболонна
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
П.-Хмельницький
|
Циблі: Юнатів, Дружби, Шевченка, Жовтнева, Миру пров., Спортивна, Лесі Українки, Польова, Молодіжна, Дачна, Дніпровська, Радянська
Хоцьки: Травнева
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
П.-Хмельницький
|
Циблі: Набережна, В'юнищанська, Піонерська, Комсомольська, Шевченка
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
П.-Хмельницький
|
Циблі: Зарубинська, Радянська, Молодіжна, Польова, Гагаріна, Абдришина, Шевченка, Першотравнева, Юнатів пров., Городищанська, Дніпровська, Лепехи, Леніна
|
Реконструкція
|
з 8 по 18 год
|
Рокитнянський
|
Ромашки: Покровська, Жовтнева, 8 Березня, Польова, Нагірний
Телешівка: Окружний, Зелений, Нагірний, Запорізька, Шкільна, Лугова, Прорізна, Луговий пров., Шевченка, Слобідська, Молодіжна, Молодіжний, Колгоспний, Польова, Київська, Набережний, Набережна, Колгоспна, Зарічна, Кільцевий, Шкільний, Садова, Рибний, Лісний пров.
Рокитне: Незалежності, Ентузіастів, Заводська
Ольшаниця: Військова
Рокитне-2: Зарічна
Шарки: Господарство
|
Чистка траси
|
з 8 по 17 год
|
Сквирський
|
Руда: Лісова, Ювілейна, Медична
Шамраївка: Центральна, Медична, Ювілейна, Лісова
|
Чистка траси
|
з 8 по 18 год
|
Ставищанський
|
Гостра Могила: Центральна, Миру, Вербова, Січневий, Березневий, Соборна, Жовтнева, Липовий, Шкільна, Молодіжна, Клубний, Нова, Вітряний, Мирний, Зелений
Кривець: 1 Травня, 8 Березня
Розкішна: Шевченка
Любча: Поштова, Берегова, Береговий, Райдужна, Нова, Польова
Журавлиха: Ватутіна
Ставище: Траса Київ-Одеса
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Технічне обслуговування
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з 8 по 19 год
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Таращанський
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Калинове: Набережна, Заводська, Зарічна, Молодіжна, Вуличний
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Капітальний ремонт
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з 13 по 20 год
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Таращанський
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Калинове: Польова, Набережна, Заводська, Зарічна, Молодіжна, Вуличний, Шкільна, Таращанська, Старинська, Виногірська, Озерний, Мукосія, Патріотичний пров., Чумаківка
Тараща: Б.Хмельницького
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Капітальний ремонт
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з 8 по 14 год
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Таращанський
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Тараща: Героїв Небесної Сотні, Ярки, Пушкіна
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Капітальний ремонт
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з 8 по 18 год
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Тетіївський
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Ненадиха: Шкільна, Ізмаїльська, Кагарлуцького, Одеська, Садова, Білгород-Дністровська
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Технічне обслуговування
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з 18 по 20 год
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Тетіївський
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П'ятигори: Центральна, Нова, Радгоспна
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Технічне обслуговування
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з 16 по 18 год
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Тетіївський
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П'ятигори: Центральна
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Технічне обслуговування
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з 14 по 16 год
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Тетіївський
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П'ятигори: Затишна, Квітнева, Шкільна, Шевченка, Вишнева, Молодіжна, Яблунева, Київська
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Технічне обслуговування
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з 13 по 14 год
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Тетіївський
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П'ятигори: Київська, Сікорського, Ватутіна, Гагаріна, Молодіжна, Мічуріна, Квітнева, Миру пров., Миру, Берегова, Яблунева
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Технічне обслуговування
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з 11 по 13 год
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Тетіївський
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Ненадиха: Шкільна, Ізмаїльська, Кагарлуцького, Одеська, Садова, Білгород-Дністровська
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Технічне обслуговування
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з 8 по 19 год
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Тетіївський
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Тайниця: Леніна, Садова, Жовтнева, Радянська, Молодіжна
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Технічне обслуговування
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з 7 по 8 год
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Фастівський
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Фастів: Квітнева, Квітневий, Волошкова
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Реконструкція
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з 9 по 16 год
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Фастівський
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Фастів: Житомирська, Бишівська
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Технічне обслуговування
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з 8 по 19 год
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Фастівський
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Дмитрівка: Шевченка, Пушкіна, Садова, Лісова, Пушкіна пров.
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Технічне переоснащення
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з 8 по 19 год
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Фастівський
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Фастів: Житомирський пров.
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Технічне переоснащення
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з 8 по 19 год
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Фастівський
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Скригалівка: Пащенка, Лазо пров., Боженка пров., Набережна, Чехова пров., Весняна, Межова, Дружби, Фастівецька
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Технічне переоснащення
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з 8 по 19 год
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Фастівський
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Ставки: Садова, Дубкова, Курчатова, Фастівська, Герцена пров., Герцена, Шевченка
Скригалівка: П.Тичини, Фастівська, Герцена пров., Курчатова, Фастівецька, Весняна
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Технічне переоснащення
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з 8 по 19 год
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Фастівський
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Скригалівка: Горяна, Зарічна, Дружби, 8 Березня, М.Рильського, Коцюбинського, Чехова, Коцюбинського пров., Весняна, Щорса, Леніна
Ставки: Шкільна
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Технічне переоснащення
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з 8 по 19 год
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Чорнобильський
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Чорнобиль: Без назви, Радянська
Паришів: Невизначена
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Капітальний ремонт
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з 8 по 19 год
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Яготинський
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Насташка: Жовтнева
Супоївка: Вітовецька, Кільцева, Молодіжна, Польова, Більшовицька, Супоївська, Набережна
Засупоївка: Молодіжна
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Технічне обслуговування
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з 8 по 19 год
Графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.