Уряд скасовує карантинні соціальні норми споживання: як зменшаться виплати

Фінансування на субсидії зменшено з 76 млрд до 35 млрд, при тому що тарифи зросли вдвічі

За останні декілька років кількість родин, що отримували субсидії скоротили з 7 млн до 2,5 млн

Уряд з 1 жовтня скасовує карантинні соціальні норми споживання (газ для приготування їжі та підігріву води, електроенергія, водопостачання).

На практиці це означає, що зменшаться виплати на послуги газопостачання, холодну та гарячу воду, водовідведення, електропостачання в половину (!) – від 200 до 500 гривень на сім’ю.

Слід нагадати, що з 1 травня 2021 року Кабінет міністрів зробив жорсткішими вимоги при призначенні житлових субсидій.

За останні декілька років кількість родин, що отримували субсидії скоротили з 7 млн до 2,5...

Фінансування на субсидії зменшено з 76 млрд до 35 млрд, при тому що тарифи зросли вдвічі!!

Читайте також:

Джерело: блог Андрія Павловського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.