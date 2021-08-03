Уряд хоче знизити тариф для населення за рахунок зменшення витрат на ремонт електромереж

Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж у країнах Європи

Сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.година

Кабінет міністрів планує знизити тариф на електроенергію для населення до 1,2 грн/кВт.годину за рахунок примусового скорочення витрат на ремонт застарілих електричних мереж, підстанцій і трансформаторів.

Про це йдеться в проекті постанови уряду, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Так, операторів електромереж можуть зобов'язати знизити витрати на ремонти обладнання на 6 млрд грн на рік і направити ці гроші на компенсацію пільгового тарифу для населення.

Рішення може бути прийнято на засіданні 4 серпня.

За наявними даними, цей варіант викликає побоювання через ризик більш частих відключень споживачів особливо в опалювальний період.

Співрозмовники РБК-Україна в Кабінеті міністрів повідомляють, що альтернативним сценарієм для зниження тарифів для населення розглядається стабілізація цін реалізації електроенергії іншим споживачам (не населенню) на рівні не нижче 1,7-1,8 грн/кВт.година. Це дозволить держкомпаніям «Енергоатом» і «Укргідроенерго» додатково отримати ті ж 6 млрд грн, які будуть спрямовані на забезпечення населення електроенергією за ціною 1,2 грн/кВт.година.

Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.година при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.година. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж у країнах Європи.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за тепло і газ.

Нагадаємо, Нацбанк прогнозує стрімке підвищення цін на електроенергію. У НБУ переконані, що динаміка зростання триватиме: «У 2022-2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів».

Президент Зеленський заявив, що на засідання РНБО буде винесено питання тарифів на електроенергію для населення, зокрема, ціни можуть знизити для вразливих категорій.

Наразі Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт/год.