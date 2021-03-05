Часткове обмеження руху: «Київавтодор» починає ремонт Індустріального мосту

Шляхопровід ремонтуватимуть у два етапи

«Київавтодор» починає ремонтні роботи на Індустріальному мосту у напрямку Борщагівки.

У зв'язку з початком ремонту комунальна корпорація «Київавтодор» попереджає про частково обмежений рух в бік Борщагівки з 7:00 6 березня.

Перший етап ремонту завершиться до 31 травня. Основні ремонтні роботи заплановано виконати до кінця серпня.

Нагадаємо, 27 лютого, комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала капітальний ремонт чергової штучної споруди – Індустріального шляхопроводу, що на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана.

Ремонтні роботи виконуватимуться у 2 етапи: на першому етапі для ремонту буде закрита права половина автопроїзду в напрямку центру міста та ліва половина автопроїзду в напрямку Кільцевої дороги. Прохід пішоходів на першому етапі буде здійснюватися тротуаром шляхопроводу зі сторони станції метро «Шулявська».