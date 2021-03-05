Прогноз погоди у Києві на п'ятницю та вихідні
Очікується мало сонця та йтиме сніг
Сонце у ці дні киян та гостей столиці не тішитиме. У п'ятницю очікуються опади, а в суботу та неділю – з проясненнями. Напрямок вітру буде змінюватися, а швидкість його виявиться слабкою, помірною і сильною.
Про це повідомляє Синоптик.
П'ятниця, 5 березня
Сонця сьогодні не буде. Хмарно, а пообідді піде дощ зі снігом, який припиниться лише до вечора. Північний вітер подме зі швидкістю 2-3 метри в секунду.
Температура: 0 + 2 ° C;
Вологість: 64-93%;
Тиск: 744-749 мм;
Хмарно, дощ зі снігом.
Субота, 6 березня
Хмар в небі буде небагато, тому сонце знайде можливість визирнути з-за них протягом дня. Вранці вітер – західний, вдень і ввечері – північно-західний. Швидкість його складе 3-5 метрів в секунду. Без опадів.
Температура: -3 + 2 ° C;
Вологість: 46-63%;
Тиск: 752-754 мм;
Малохмарно.
Неділя, 7 березня
З ранку ненадовго вигляне сонце, а потім зайде за хмари, щоб більше про себе не нагадати. Південно-західний вітер вранці та західний вдень і ввечері подує зі швидкістю 6-9 метрів в секунду. Без опадів.
Температура: -1 + 4 ° C;
Вологість: 49-59%;
Тиск: 746-750 мм;
Короткочасні дощі.
Нагадаємо, що синоптики в один голос прогнозують: календарна зима завершиться, але холод повернеться. В березні очікуються морози.