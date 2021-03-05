Прогноз погоди у Києві на п'ятницю та вихідні

Вихідні у Києві будуть хмарні та з опадами

Очікується мало сонця та йтиме сніг

Сонце у ці дні киян та гостей столиці не тішитиме. У п'ятницю очікуються опади, а в суботу та неділю – з проясненнями. Напрямок вітру буде змінюватися, а швидкість його виявиться слабкою, помірною і сильною.

Про це повідомляє Синоптик.

П'ятниця, 5 березня

Сонця сьогодні не буде. Хмарно, а пообідді піде дощ зі снігом, який припиниться лише до вечора. Північний вітер подме зі швидкістю 2-3 метри в секунду.

Температура: 0 + 2 ° C;

Вологість: 64-93%;

Тиск: 744-749 мм;

Хмарно, дощ зі снігом.

Субота, 6 березня

Хмар в небі буде небагато, тому сонце знайде можливість визирнути з-за них протягом дня. Вранці вітер – західний, вдень і ввечері – північно-західний. Швидкість його складе 3-5 метрів в секунду. Без опадів.

Температура: -3 + 2 ° C;

Вологість: 46-63%;

Тиск: 752-754 мм;

Малохмарно.

Неділя, 7 березня

З ранку ненадовго вигляне сонце, а потім зайде за хмари, щоб більше про себе не нагадати. Південно-західний вітер вранці та західний вдень і ввечері подує зі швидкістю 6-9 метрів в секунду. Без опадів.

Температура: -1 + 4 ° C;

Вологість: 49-59%;

Тиск: 746-750 мм;

Короткочасні дощі.

Нагадаємо, що синоптики в один голос прогнозують: календарна зима завершиться, але холод повернеться. В березні очікуються морози.