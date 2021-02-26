Стартує капітальний ремонт Індустріального мосту: що зроблять і як перекриватимуть

Індустріальний шляхопровід не ремонтувався з 1977 року

Автомобільна частина шляхопроводу і тротуари зазнають масштабного ремонту

У суботу, 27 лютого, комунальна корпорація «Київавтодор» розпочинає капітальний ремонт чергової штучної споруди – Індустріального шляхопроводу, що на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Автомобільна частина шляхопроводу і тротуари зазнають масштабного ремонту вперше із моменту побудови у 1977 році, тобто за 44 роки. У рамках капітального ремонту на мостовому полотні шляхопроводу буде влаштована нова монолітна плита, гідроізоляція, деформаційні шви, перехідні плити. Після цих робіт шляхопровід отримає нове асфальтобетонне покриття. Також буде замінено перильне і колесовідбійне огородження, опори контактної мережі тролейбусу та повністю відремонтовані тротуари», – зазначив він.

За словами Густєлєва, ремонтні роботи виконуватимуться в 2 етапи: на першому етапі для ремонту буде закрита права половина автопроїзду в напрямку центру міста та ліва половина автопроїзду в напрямку Кільцевої дороги. Прохід пішоходів на першому етапі буде здійснюватися тротуаром шляхопроводу зі сторони станції метро «Шулявська».

«Із 07:00 27 лютого буде перекрито 1,5 смуги руху автопроїзду в напрямку центру міста. У середині наступного тижня також буде закрито для проїзду 1,5 смуги руху автопроїзду в напрямку Борщагівки», – роз’яснив заступник голови КМДА.

Триватиме перший етап робіт до кінця травня, після чого розпочнеться наступний етап робіт.

«Також вже незабаром, як тільки дозволять погодні умови, будуть продовжені роботи з капітального ремонту самої вул. Борщагівської. На черзі – ремонт ділянки від Повітрофлотського проспекту до Індустріального шляхопроводу в напрямку житлового масиву Борщагівка», – поінформував заступник голови КМДА.

Густєлєв нагадав, що в минулому році в рамках капітального ремонту вул. Борщагівської вже влаштоване нове тришарове дорожнє покриття, тротуари з ФЕМів та освітлення на ділянці від вул. Гарматної до Індустріального шляхопроводу, а також нижній та середній шари дорожнього покриття від Індустріального шляхопроводу до Повітрофлотського проспекту. Крім того, триває влаштування на вулиці велодоріжки.

Усі роботи з капітального ремонту вул. Борщагівської та Індустріального шляхопроводу будуть завершені до кінця дорожньо-будівельного сезону.