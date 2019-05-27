Через аварії на мережі без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У понеділок, 27 травня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Предславинська, 34
- вул. Зерових, 14а
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, 24 травня через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях Києва.
22 травня у зв'язку з пошкодженнями на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на чотирьох вулицях, 23 травня - на двох.
21 травня було обмежено водопостачання частини житлового масиву Оболонь. Зазначається, що у зв`язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 500 мм на просп. Героїв Сталінграда, 14, 21 травня з 8:30 до 20:00 будуть проводитися роботи із заміни запірної арматури.