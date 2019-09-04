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    Через аварії майже два десятки будинків у Києві залишилися без води (адреси)

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    Через аварії майже два десятки будинків у Києві залишилися без води (адреси)

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У середу, 4 вересня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Велика Васильківська, 45, 47, 49, 49А, 51;
    • пр-т. Академіка Глушкова, 22;
    • вул. Академіка Булаховського, 34А, 38, 38А, 40, 42;
    • вул. Генерала Наумова, 37, 37А, 37Б, 39, 41;
    • вул. Сергія Колоса, 100;
    • вулиця Суздальська, 4/6.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні Київводоканалу.

    Раніше Київводоканал оголосив, де цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання.

    Як повідомлялося, згідно з планами Київводоканалу, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.

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