Через аварії майже два десятки будинків у Києві залишилися без води (адреси)



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Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У середу, 4 вересня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Велика Васильківська, 45, 47, 49, 49А, 51;

пр-т. Академіка Глушкова, 22;

вул. Академіка Булаховського, 34А, 38, 38А, 40, 42;

вул. Генерала Наумова, 37, 37А, 37Б, 39, 41;

вул. Сергія Колоса, 100;

вулиця Суздальська, 4/6.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні Київводоканалу.

Раніше Київводоканал оголосив, де цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання.

Як повідомлялося, згідно з планами Київводоканалу, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.