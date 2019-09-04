  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Верховній Раді вже пів дня немає води

    • Розсилка
    Достеменно невідомо, коли вода знову з&rsquo;явиться у кранах парламентських будівель. - У Верховній Раді вже пів дня немає води
    Достеменно невідомо, коли вода знову з’явиться у кранах парламентських будівель.
    Фото з відкритих джерел

    У будівлях парламенту не працюють туалети

    У будівлях Верховної Ради (вул. Грушевського, 5) та парламентських комітетів (вул. Садова, 3) немає води. Відтак, не працюють вбиральні та кав’ярні. Про це кореспонденту «Главкома» у будівлі комітетів Ради розповів технічний працівник, який побажав зберегти анонімність.

    «Воду вимкнули вночі. Потім вранці на пару годин дали – і знову немає. Зараз відбувається ремонт труб. По-хорошому, їх потрібно повністю міняти. Туалети не працюють», - розказав він.

    Техпрацівник також додав, що достеменно невідомо, коли вода знову з’явиться у кранах парламентських будівель.

    Нагадаємо, Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи цього тижня. Втім, у цьому переліку відсутні вулиці Садова та Грушевского.

    Як повідомлялось, вівторок, 3 вересня, відкрилася друга сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання.

    Читайте також
    Верховна Рада Київ вода ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ