У Верховній Раді вже пів дня немає води



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Достеменно невідомо, коли вода знову з’явиться у кранах парламентських будівель. Фото з відкритих джерел

У будівлях парламенту не працюють туалети

У будівлях Верховної Ради (вул. Грушевського, 5) та парламентських комітетів (вул. Садова, 3) немає води. Відтак, не працюють вбиральні та кав’ярні. Про це кореспонденту «Главкома» у будівлі комітетів Ради розповів технічний працівник, який побажав зберегти анонімність.

«Воду вимкнули вночі. Потім вранці на пару годин дали – і знову немає. Зараз відбувається ремонт труб. По-хорошому, їх потрібно повністю міняти. Туалети не працюють», - розказав він.

Техпрацівник також додав, що достеменно невідомо, коли вода знову з’явиться у кранах парламентських будівель.

Нагадаємо, Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи цього тижня. Втім, у цьому переліку відсутні вулиці Садова та Грушевского.

Як повідомлялось, вівторок, 3 вересня, відкрилася друга сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання.