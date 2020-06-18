  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через аварію частина Києва залишилася без світла

    • Розсилка
    <span>У розподільчій частині електроопори сталося коротке замикання з послідуючим горінням</span> - Через аварію частина Києва залишилася без світла
    У розподільчій частині електроопори сталося коротке замикання з послідуючим горінням
    Фото: ДСНС

    Світла немає на лівому березі Києва

    Сьогодні, 18 червня, о 12:58 через загоряння на перехідному пристрої відключилася високовольтна кабельна лінія «Русанівська-Б».

    Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».

    «Наші енергетики одразу ж виїхали на місце для з'ясування причин і допуску пожежних для ліквідації загоряння. Для цього відключили кабельну лінію «Русанівська-А», - йдеться в повідомленні.

    На час локалізації загоряння і усунення аварії відключені від світла частково:

    • ЖК «Комфорт-Таун»,
    • вул. Гагаріна,
    • вул. Соборності,
    • вул. Будівельників,
    • вул. Плеханова,
    • вул. Флоренції,
    • вул. Ентузіастів,
    • Дніпровська набережна,
    • Русанівська набережна,
    • Березняки,
    • насосні теплових мереж.

    У ДТЕК зазначили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

    Київ електроенергія аварія ДТЕК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ