Через аварію частина Києва залишилася без світла
У розподільчій частині електроопори сталося коротке замикання з послідуючим горінням
Фото: ДСНС
Світла немає на лівому березі Києва
Сьогодні, 18 червня, о 12:58 через загоряння на перехідному пристрої відключилася високовольтна кабельна лінія «Русанівська-Б».
Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».
«Наші енергетики одразу ж виїхали на місце для з'ясування причин і допуску пожежних для ліквідації загоряння. Для цього відключили кабельну лінію «Русанівська-А», - йдеться в повідомленні.
На час локалізації загоряння і усунення аварії відключені від світла частково:
- ЖК «Комфорт-Таун»,
- вул. Гагаріна,
- вул. Соборності,
- вул. Будівельників,
- вул. Плеханова,
- вул. Флоренції,
- вул. Ентузіастів,
- Дніпровська набережна,
- Русанівська набережна,
- Березняки,
- насосні теплових мереж.
У ДТЕК зазначили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.