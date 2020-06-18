Через аварію частина Києва залишилася без світла



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У розподільчій частині електроопори сталося коротке замикання з послідуючим горінням Фото: ДСНС

Світла немає на лівому березі Києва

Сьогодні, 18 червня, о 12:58 через загоряння на перехідному пристрої відключилася високовольтна кабельна лінія «Русанівська-Б».

Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».

«Наші енергетики одразу ж виїхали на місце для з'ясування причин і допуску пожежних для ліквідації загоряння. Для цього відключили кабельну лінію «Русанівська-А», - йдеться в повідомленні.

На час локалізації загоряння і усунення аварії відключені від світла частково:

ЖК «Комфорт-Таун»,

вул. Гагаріна,

вул. Соборності,

вул. Будівельників,

вул. Плеханова,

вул. Флоренції,

вул. Ентузіастів,

Дніпровська набережна,

Русанівська набережна,

Березняки,

насосні теплових мереж.

У ДТЕК зазначили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.