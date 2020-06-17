  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У будинку в центрі Києва потоп (фото, відео)

    • Розсилка
    Під'їзд будинку залило водою - У будинку в центрі Києва потоп (фото, відео)
    Під'їзд будинку залило водою
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У будинку на Майдані сталася аварія

    Сьогодні, 17 червня, у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», у під’їзді будинку стоїть вода. По стінах і зі стелі вода ллється справжнім потоком.

    При цьому аварійної бригади Київводоканалу на місці поки що немає.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У будинку в центрі Києва потоп (фото, відео)
    У будинку в центрі Києва потоп (фото, відео)
    У будинку в центрі Києва потоп (фото, відео)
    У будинку в центрі Києва потоп (фото, відео)
    У будинку в центрі Києва потоп (фото, відео)

    Київводоканал повідомляє, що 17 червня на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії, у зв’язку з чим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Дмитрівська, 1, 3, 9/11, 13, 18/24
    • вул. Літня, 25
    • вул. Лятошинського, 18
    • бул. Чоколівський, 16
    • вул. Монтажників, 81 - 113, 99,101,103
    • вул. Травнева 1 - 12,
    • вул. Лисичанська 1 - 31, 33, 35/4
    • вул. Медвинська 1 - 27

    «Наші бригади вже працюють над ліквідацією аварії і намагатимуться відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Нагадаємо, Київводоканал повідомляв про провдення заміни запірної арматури великих діаметрів на насосній водопровідній станції «Виноградар-ІІІ». У зв’язку з ремонтними роботами два дні буде обмежено водопостачання в кількох житлових масивах. 

    Київ вода Київводоканал аварія водопостачання будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ