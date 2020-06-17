У будинку в центрі Києва потоп (фото, відео)



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Під'їзд будинку залило водою Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У будинку на Майдані сталася аварія

Сьогодні, 17 червня, у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», у під’їзді будинку стоїть вода. По стінах і зі стелі вода ллється справжнім потоком.

При цьому аварійної бригади Київводоканалу на місці поки що немає.

Київводоканал повідомляє, що 17 червня на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії, у зв’язку з чим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Дмитрівська, 1, 3, 9/11, 13, 18/24

вул. Літня, 25

вул. Лятошинського, 18

бул. Чоколівський, 16

вул. Монтажників, 81 - 113, 99,101,103

вул. Травнева 1 - 12,

вул. Лисичанська 1 - 31, 33, 35/4

вул. Медвинська 1 - 27

«Наші бригади вже працюють над ліквідацією аварії і намагатимуться відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, Київводоканал повідомляв про провдення заміни запірної арматури великих діаметрів на насосній водопровідній станції «Виноградар-ІІІ». У зв’язку з ремонтними роботами два дні буде обмежено водопостачання в кількох житлових масивах.