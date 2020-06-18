Через аварії у Києві без води залишилися будинки на трьох вулицях (адреси)



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Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

У четвер, 18 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Михайла Коцюбинського, 6

пр-т. Правди, 64

вул. Монтажників, 43 - 59

«Наші бригади вже працюють над ліквідацією аварії і намагатимуться відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп.

Нагадаємо, Київводоканал попередив про проведення заміни запірної арматури великих діаметрів на насосній водопровідній станції «Виноградар-ІІІ». У зв’язку з ремонтними роботами два дні буде обмежено водопостачання в кількох житлових масивах.

Раніше Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.