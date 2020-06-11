У центрі Києва вантажівка провалилася під асфальт (фото)



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У дворі будинку утворилося провалля

Сьогодні, 11 червня, на бульварі Лесі Українки, 28 в центрі Києва сталася надзвичайна подія.

Інцидент трапився у дворі будинку. Вантажівка із землею в кузові провалилася під асфальт.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Нагадаємо, 28 травня на вул. Дегтярівській у Києві вантажівка провалилася під асфальт. Як повідомив Київводоканал, там через порив трубопроводу водопостачання діаметром 600 мм утворилося провалля на проїжджій частині, в яке потрапило колесо вантажного автомобіля.

27 травня на вулиці Предславинській у Печерському районі Києва трактор провалився під землю.

Раніше «Главком» повідомив про загибель чоловіка, що впав у розритий котлован.

Згодом Київськам міська держадміністрація розповіла про трагедію. За її даними, тіло виявили мешканці сусідніх будинків в котловані разом з огорожею, яку було встановлено навколо місця проведення робіт.

Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.

26 травня у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан гарячої води.