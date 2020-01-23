Минулого року на прочищення каналізації Київводоканал витратив понад 52 млн грн графіка



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Київводоканал нагадує, що каналізація - це не смітник

За 2019 рік фахівці Київводоканалу прочистили майже 1000 кілометрів каналізаційних мереж з метою профілактики засмічень та безперебійної роботи каналізації міста.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Вартість робіт по прочистці 1 погонного метра каналізаційних мереж складає 60 грн. За 11 місяців 2019 року Київводоканал витратив на це понад 52,723 млн грн.

Зазначається, що щодня доводиться ліквідувати від 30 до 40 засмічень, які виникають у мережах і перешкоджають руху стоків до станції очистки - Бортницької станції аерації.

Серед основних причин виникнення засмічень:

відкладення жирових накопичень на стінках труб системи каналізації,

збільшення кількості закладів громадського харчування в місті, які не обладнані жироуловлювачами,

активне використання миючих засобів при одночасному зниженні водоспоживання мешканцями та підприємствами,

відсутність культури користування побутовою каналізацією (сміття і засоби гігієни у внутрішньобудинкових мережах),

зношеність каналізаційних трубопроводів.

«Кількість засмічень росте з кожним роком! При цьому кошти, які ми витрачаємо на прочистку каналізаційних мереж можна було б витрачати на їх модернізацію і заміну труб. Зважаючи на це, давайте прямо зараз почнемо поводитись з міською каналізацією цивілізовано. Каналізація - не смітник!» - закликав Київводоканал.