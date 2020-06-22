Через аварію залишилися без світла пів сотні будинків у центрі Києва
Ремонтні бригади працюють на місці аварії
Сьогодні, 22 червня, частина Києва залишилася без електропостачання у зв’язку з аварією.
Про це повідомила ДТЕК Київські електромережі на своїй сторінці у Facebook.
«Через аварійне відключення у розподільному пункті 202 без світла наразі 49 житлових будинків по вул. Грушевського, Банкова, Шовковична, Інститутська, Садова, Московська, Липська та Івана Мазепи», - йдеться в повідомленні.
На місці аварії вже працюють ремонтні бригади.
ДТЕК Київські електромережі планує відновити електропостачання за 2 години.
Нагадаємо, 18 червня через загоряння на перехідному пристрої відключилася високовольтна кабельна лінія «Русанівська-Б». У зв'язку з цим без світла були житлові масиви на лівому березі Києва.