Через аварію залишилися без світла пів сотні будинків у центрі Києва



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Ремонтні бригади працюють на місці аварії

Сьогодні, 22 червня, частина Києва залишилася без електропостачання у зв’язку з аварією.

Про це повідомила ДТЕК Київські електромережі на своїй сторінці у Facebook.

«Через аварійне відключення у розподільному пункті 202 без світла наразі 49 житлових будинків по вул. Грушевського, Банкова, Шовковична, Інститутська, Садова, Московська, Липська та Івана Мазепи», - йдеться в повідомленні.

На місці аварії вже працюють ремонтні бригади.

ДТЕК Київські електромережі планує відновити електропостачання за 2 години.

Нагадаємо, 18 червня через загоряння на перехідному пристрої відключилася високовольтна кабельна лінія «Русанівська-Б». У зв'язку з цим без світла були житлові масиви на лівому березі Києва.