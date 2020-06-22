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    Через негоду в Україні без світла залишилися 112 населених пунктів

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    До&nbsp;відновлення електропостачання залучені бригади обленерго - Через негоду в Україні без світла залишилися 112 населених пунктів
    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

    У п'яти областях пошкоджено електромережі

    Станом на ранок 22 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 112 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська — 47, Рівненська — 24, Волинська — 17, Хмельницька — 15 та Кіровоградська — 9. Про це повідомляє ДСНС.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    21 червня на території 3 областей (Івано-Франківська, Кіровоградська та Чернівецька) внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося падіння 37 дерев, підтоплення. 3 підвальних приміщень, 2 дворогосподарств, пошкоджено дах житлового будинку.

    Жертв та постраждалих немає.

    Підрозділами ДСНС відкачано 60 м3 води. Від ДСНС залучалося 35 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки.

    Нагадаємо, що у місті Чернівці річка Прут загрожує затопити найбільші ринки міста.

    Також синоптики попереджають, що сьогодні Україну накриють дощі з грозами і градом.

    ДСНС електроенергія надзвичайні ситуації дощ
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