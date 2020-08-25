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    Через зйомки фільму з Ван Дамом на день перекриють вулицю на Подолі

    • Розсилка
    Через зйомки фільму з Ван Дамом на день перекриють вулицю на Подолі

    Сьогодні буде перекрито рух транспорту на вул. Ярославській

    25 серпня з 05:00 до 21:00 на вулиці Ярославській у Подільському районі Києва відбуватимуться зйомки художнього фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix.

    У зв’язку з цим перекриватиметься рух на вул. Ярославській у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Як повідомлялося, зйомки художнього фільму триватимуть до 26 вересня.

    Відповідальність за підготовку та проведення зйомок взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю «Еппл Трі Продакшнс». Організатор має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог тощо.

    Нагадаємо, порядок організації та проведення недержавних масових заходів, зокрема і кіно- та відеозйомок, у столиці затверджений рішенням Київської міської ради.

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