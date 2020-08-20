В українському театрі вперше готують постановку за Стівеном Кінгом



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Стівен Кінг

Всесвітньо відомий автор підтримав ідею українського театрального проєкту «Піднесення»

Керівник столичного Театру на Подолі Віталій Малахов на початку вересня починає працювати над інсценізацію нового твору короля жахів Стівена Кінга – «Піднесення». Цьому передувало зацікавлене онлайн-спілкування з всесвітньо відомим автором та його представниками, які підтримали ідею народження українського театрального проєкту «Піднесення».

«Мене давно цікавило питання, а чому в кіно досить багато фантастичних творів, а на театральному кону ні?», – розповідає «Главкому» про свій роман з Кінгом Віталій Малахов, художній керівник Київського Театру на Подолі. – Я бачив у Авіньйоні свого часу лише одну постановку японської трупи, що вразила мене. Ми з завлітом театру Оксаною Прибіш давно шукали цікаві матеріали і, треба сказати, знайшли достатньо. Від Олеся Бердника та Дяченків до Карела Чапека. «Піднесення» – не зовсім звичайний Кінг. Це не історія жахів, як скажімо, «Мізері». Це поетичний Кінг, де основною темою є питання самотності у Всесвіті і толерантності у людських стосунках».

Режисер розповідає, що дія твору розгортається навколо 40-річного Скотта Кері, жителя Касл-Рока, який зіткнувся з дивною хворобою: втрачаючи вагу, він сам не змінюється зовні. Крім того, йому доводиться боротися з сусідками-лесбійками, які пускають своїх собак до нього на подвір'я. «Між ними і розгортається справжня війна, поки Скотт не розуміє, що насправді вони є жертвами стигматизації в консервативні республіканській громаді міста», – говорить Малахов. За його словами, у роботі з будь-яким автором є свої особливості. «Новела Кінга написана нещодавно, тому сценічних версій не існує. Пощастило – нам дозволили написати власну інсценізацію, що дозволить пристосувати матеріал саме до київської сцени, трупи, реалій. Коли правовласник затвердить п'єсу, тоді і зможемо сказати, наскільки це був складний шлях. Зараз ми лише на старті. З початку вересня я розпочну робити інсценізацію», – уточнив режисер.