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    Новини

    Десятинний провулок у Києві став пішохідним (фото)

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    Їздити автівками та паркуватися на Десятинному провулку заборонено - Десятинний провулок у Києві став пішохідним (фото)
    Їздити автівками та паркуватися на Десятинному провулку заборонено
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

    Водіїв попереджають: на Десятинному провулку працюватиме евакуатор

    У центрі Києва від вулиці Володимирської до Пейзажної алеї запроваджена нова схема організації дорожнього руху. Від сьогодні заїжджати автівками та паркуватися на Десятинному провулку заборонено.

    Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    Таке рішення ухвалено для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці.

    У департаменті звертають увагу водіїв, що на цій локації працюватиме евакуатор. Тому фахівці закликають зважати на дорожні знаки та розмітку і не паркувати там свій транспорт.

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    Десятинний провулок у Києві став пішохідним (фото)
    Десятинний провулок у Києві став пішохідним (фото)
    Десятинний провулок у Києві став пішохідним (фото)

    Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про внесення змін до розпорядження КМДА від 05.08.2016 № 648 «Про обмеження руху транспортних засобів по вул. Петра Сагайдачного у вихідні та святкові і неробочі дні релігійних свят» від 28 липня 2017  року № 912.

    Київська влада заявила, що відстоюватиме пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного та працюватиме над тим, щоб територія надалі розвивалася. 

    Київ громадський транспорт дороги вулиця
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