Невідомий «шумахер» пролетів по Києву зі швидкістю 288 км/год



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Більшість водіїв перевищують дозволену для зимового періоду швидкість на Столичному шосе

Електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе новий антирекорд перевищення швидкості: одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою, не назвеш – 288 км/год.

Сталося це серед білого дня – о 14:32, до того ж у туманну погоду, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Подібні порушення правил дорожнього руху, що призводять до найтрагічніших наслідків, є регулярними. Статистика засвідчила, що більше половини водіїв перевищують дозволену для зимового періоду швидкість на Столичному шосе.

Центр організації дорожнього руху звернув увагу Патрульної поліції на кричущі факти порушення ПДР на Столичному шосе.

Нагадаємо, у Києві на Столичному шосе працюють три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів.

Як повідомлялося, 18 листопада електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе перевищення швидкості - 222 км/год.

З 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становить 50 км/год.

Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

Столична влада планує розширити перелік доріг, де буде дозволена швидкість руху 80 км/год.