За тиждень столичні патрульні зловили майже 200 п’яних водіїв



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Інспектори склали на порушників адміністративні протоколи

За минулий тиждень, 3 11-го по 17 листопада, київські патрульні опрацювали 8 625 викликів, що надійшли від заявників на службу 102.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Загалом на порушників інспектори склали 8 327 адміністративних матеріалів, з яких 199 за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

Крім цього столичні патрульні затримали 76 осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення, з них у 36 громадян, під час поверхневої перевірки, поліцейські виявили речовини, схожі на наркотичні, які заборонені у вільному обігу.

Як повідомлялося, 15 листопада на перетині вулиць Здолбунівської і Ревуцького лоб в лоб зіткнулися автомобілі Opel і Audi.

Opel поїхав по зустрічній смузі і на повному ходу влетів в Audi. Від удару по дорозі розкидало запчастини машин, а пасажиру Audi знадобилася термінова допомога медиків. Його доставили в лікарню.

З'ясувалося, що в Opel їхала компанія п'яних чоловіків