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    За тиждень столичні патрульні зловили майже 200 п’яних водіїв

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    За тиждень столичні патрульні зловили майже 200 п’яних водіїв

    Інспектори склали на порушників адміністративні протоколи

    За минулий тиждень, 3 11-го по 17 листопада, київські патрульні опрацювали 8 625 викликів, що надійшли від заявників на службу 102.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва. 

    Загалом на порушників інспектори склали 8 327 адміністративних матеріалів, з яких 199 за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

    Крім цього столичні патрульні затримали 76 осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення, з них у 36 громадян, під час поверхневої перевірки, поліцейські виявили речовини, схожі на наркотичні, які заборонені у вільному обігу.

    Як повідомлялося, 15 листопада на перетині вулиць Здолбунівської і Ревуцького лоб в лоб зіткнулися автомобілі Opel і Audi.

    Opel поїхав по зустрічній смузі і на повному ходу влетів в Audi. Від удару по дорозі розкидало запчастини машин, а пасажиру Audi знадобилася термінова допомога медиків. Його доставили в лікарню.

    З'ясувалося, що в Opel їхала компанія п'яних чоловіків

    Національна поліція України Київ водій автомобіль
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