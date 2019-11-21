Моторошна ДТП у Миколаєві: пішохід потрапив під три автівки



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Про силу удару свідчить та обставина, що туфлі загиблого чоловіка розлетілися в радіусі 50 метрів

У Миколаєві увечері в середу на перетині Богоявленського проспекту і вулиці Пилипа Орлика чоловік потрапив під колеса трьох автомобілів і загинув. Про це напередодні повідомило місцеве видання Новости N.

Очевидці розповіли, що автомобіль Opel їхав Богоявленським проспектом, з боку Жуковського кільця. Назустріч йому рухався червоний автомобіль невстановленої марки, слідом за яким їхав Mitsubishi ASX. У трагічному випадку взяли участь всі три зазначених автомобілі.

Пішохід, 55-річний місцевий житель, вийшов на середину вулиці в той момент, коли Opel і червоний автомобіль, що їхали на зустріч один одному, практично зрівнялися. Яка з цих двох машин першою вдарила пішохода - доведеться з'ясувати слідству. Про силу удару свідчить та обставина, що туфлі загиблого розлетілися в радіусі 50 метрів. Після того, як чоловік упав на асфальт, на нього наїхав Mitsubishi, що рухався слідом за червоним автомобілем.

«Після ДТП водій Opel і Mitsubishi зупинилися. Водій же червоного автомобіля, який проїхав близько 100 м вперед, зупинився, виглянув з авто, оцінив обстановку і поїхав з місця події», - йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працювала слідча група поліції.