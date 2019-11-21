На Шулявці сталася серйозна ДТП: Honda протаранила мікроавтобус (фото, відео)



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У вантажного автомобіля вирвало бічні двері Фото: Інформатор

Із Ford Transit на дороги висипалися ящики з яблуками

У ніч на четвер, 21 листопада, на проспекті Перемоги біля станції метро «Шулявська» сталася серйозна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Honda Civic і Ford Transit.

В результаті аварії постраждав чоловік. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Ford, він почав повертати з проспекту Перемоги на вулицю Довженка на зелений сигнал світлофора. У цей момент в бік його мікроавтобуса влетіла Honda. Від удару Transit розвернуло, а Civic відлетів убік.

Також в момент зіткнення у вантажного автомобіля вирвало бічні двері. У салоні знаходилися ящики з яблуками і після удару фрукти висипалися на проїжджу частину.

Через ДТП для проїзду була доступна лише одна смуга в бік Нивок. Рух по проспекту було сильно ускладнено.

В результаті ДТП в лікарню забрали водія Honda. Попередньо, він не отримав серйозні травми.

На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі аварії мають з'ясувати правоохоронці.

Як повідомлялося, у Деснянському районі столиці автомобіль Hyundai Matrix на смерть збив жінку, яка перебігала дорогу.