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    На Шулявці сталася серйозна ДТП: Honda протаранила мікроавтобус (фото, відео)

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    У вантажного автомобіля вирвало бічні двері - На Шулявці сталася серйозна ДТП: Honda протаранила мікроавтобус (фото, відео)
    У вантажного автомобіля вирвало бічні двері
    Фото: Інформатор

    Із Ford Transit на дороги висипалися ящики з яблуками

    У ніч на четвер, 21 листопада, на проспекті Перемоги біля станції метро «Шулявська» сталася серйозна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Honda Civic і Ford Transit.

    В результаті аварії постраждав чоловік. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Ford, він почав повертати з проспекту Перемоги на вулицю Довженка на зелений сигнал світлофора. У цей момент в бік його мікроавтобуса влетіла Honda. Від удару Transit розвернуло, а Civic відлетів убік.

    Також в момент зіткнення у вантажного автомобіля вирвало бічні двері. У салоні знаходилися ящики з яблуками і після удару фрукти висипалися на проїжджу частину.

    Через ДТП для проїзду була доступна лише одна смуга в бік Нивок. Рух по проспекту було сильно ускладнено.

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    На Шулявці сталася серйозна ДТП: Honda протаранила мікроавтобус (фото, відео)
    На Шулявці сталася серйозна ДТП: Honda протаранила мікроавтобус (фото, відео)
    На Шулявці сталася серйозна ДТП: Honda протаранила мікроавтобус (фото, відео)
    На Шулявці сталася серйозна ДТП: Honda протаранила мікроавтобус (фото, відео)

    В результаті ДТП в лікарню забрали водія Honda. Попередньо, він не отримав серйозні травми.

    На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі аварії мають з'ясувати правоохоронці.

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    Національна поліція України ДТП Київ дороги автомобіль фрукти
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